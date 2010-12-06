فرودگاه گرگان با کمبود امکانات روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی عصر دوشنبه دردویست و هشتاد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان افزود: پس از گذشت 9 سال از افتتاح فرودگاه گرگان متاسفانه هنوز این مکان فاقد ارایه امکانات رفاهی حداقلی به شهروندان است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به درخواست اعضای شورای شهر در این جلسه برای پیگیری مدیریت فرودگاه در تجهیز امکاناتی از قبیل توسعه سالن انتظار، سرویس بهداشتی و سایر امکانات خدماتی و رفاهی مناسب به شهروندان و استقبال کنندگان از زائران تاکید شد.

وی افزود: در این فرودگاه همچنین امکاناتی از قبیل اداره پست، بانک، امانت بار، رستوران و بهداری مورد نیاز شهروندان می باشد که امیدواریم مدیریت محترم پیگیر این موضوع نیز باشد.

به گفته وی اعضای شورای شهر در این جلسه همچنین با انتقاد به وضعیت روشنایی معابر سطح شهر، خواستار پیگیری این موضوع و تامین روشنایی معابر اصلی شهر از جمله میدان شهید قندهاری شدند.

