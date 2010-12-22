فرهنگسرای جوان کرج زود پیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مکانی که می رفت با تکاپوی هنرمندان جوان، خوش ذوق و پر انرژی به مرکز ثقلی برای فرهنگ و هنر استان تبدیل شود ناگهان با استقرار اداره کل در آن، متحمل سنگینای فضایی اداری شد و رویاهای خوش ده ساله هنرمندان البرز را نقش بر آب کرد.

ساخت فرهنگسرا پا به پای تشکیل استان البرز پیش رفت

ساخت فرهنگسرای جوان یا به تعبیر مسئولان،‌ مجتمع فرهنگی هنری جوان، برای نخستین بار در سال 79 کلید خورد و همزمان با نخستین زمزمه های ایجاد تشکیل استانی مستقل در منطقه به یکی از پروژه هایی تبدیل شد که نه تنها عمرانی که گویا عمری نیز بود.



بر این اساس تبدیل این زمین خشک و بایر به محلی برای گرد آمدن حلقه اصلی فعالیت های فرهنگی و هنری هم پای تبدیل یک شهرستان به استان و تصویب و تشکیل آن زمان برد. مجتمعی که هر یک از مسئولان ارشاد در زمان تصدی خود بر کرسی ریاست این اداره بر آن بالیدند و وجود آن را حتی در حد وعده ای به ثمر ننشسته افتخاری برای خود به شمار آوردند.

این روال ادامه داشت تا سرانجام در زمان آخرین مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج، با حمایت دولت نهم و دهم اقدامات جدی برای ساخت آن آغاز شد و این بنا از حالتی مخروبه به شکل ساختمانی عظیم با امکانات و تجهیزات مورد نیاز هنرمندان منطقه در آمد.

آغاز فصلی جدید

پس از تشکیل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با حمایتهای وزارتخانه که از سوی قادر آشنا مدیرکل جدید این مرکز، مدیریت می شد روند تجهیز ساختمان مجتمع سرعتی مضاعف یافت و سرانجام در ششم آذرماه مجتمع فرهنگی هنری جوان نه بعنوان فرهنگسرا که بعنوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با حضور وزیر افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

افتتاحیه ای که اگرچه برای استان نقطه عطف و مایه آبرویی محسوب می شد اما دل بسیاری از هنرمندان و فرهنگ دوستان استان را که بیش از 10 سال برای به بار نشستن این مجتمع چشم انتظاری کشیده بودند، شکست.

اگرچه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است استقرار این اداره ضربه ای به فعالیتهای فرهنگی هنری این مرکز نخواهد زد و حضور اداره کل خود به معنای تثبیت و ادامه چنین فعالیتهایی در آن است اما به نظر می رسد که وجود چنین سیستم دولتی ای در این مجتمع برای هنرمندان حکم پدری را ایفا می کند که هرگز استقلال فرزندان خود را نمی پذیرد.

روح هنر و هنرمند از دیرباز خواستار استقلال نسبی از اماکن دولتی بوده است. چه بسا که ماهیت تشکیل وزارتی چون فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز حمایت و نظارت بر کار هنرمندان و رسیدگی به خواستهای آنان بوده است. حال حضور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی - اگر وعده مسئولین درباره اختصاص مجتمع به فعالیت های فرهنگی هنری تحقق یابد- بر سر هنرمندان و حضور آنها در یک مجتمع قطعا نمی تواند برای هنرمندان استانی به بزرگی و وسعت البرز چندان خوشایند تلقی شود.

این در حالیست که شخص استاندار و عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی از معترضین روز افتتاحیه نسبت به تغییر کاربری این مجتمع بودند.

عیسی فرهادی در این مراسم به طور صریح مسئولان ارشاد را ملزم به در نظر گرفتن مکانی جدید برای اداره کل نمود اما اینکه این دستورات چه هنگام به عمل در آیند خود جای پرسش است و چندان مایه دلگرمی هنرمندان نخواهد بود.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانست با اجاره مکانی مناسب تا ساخت یا خرید محلی اداری این مکان را در اختیار هنرمندان قرار دهد و به جای اینکه با استقرار خود در مجتمعی که حتی نقشه آن نیز برای فضایی اداری طراحی نشده، هنرمندان را به ساختمان سابق این اداره مرجوع نمی کرد.

این گونه به نظر می رسد که این اداره کل از نفوذ و قدرت خود برای تصاحب این مرکز استفاده کرده و حق هنرمندانی که سال ها برای ساخت آن انتظار کشیده اند را نادیده گرفته است.

بر این اساس از قادر آشنا بعنوان مدیری صاحب تجربه و با انگیزه در عرصه فرهنگ و هنر انتظار می رود در این خصوص بازنگری هایی را انجام داده و برای احقاق حق هنرمندان این استان چاره ای بیندیشد.