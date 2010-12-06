تحول حوزه های علمیه به معنی پاسخگویی به نیازهای نظام و جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام محمود رضا جمشیدی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه علمیه معصومیه خرم آباد در سخنانی از ماه محرم با عنوان ماه آزادگی و دلدادگی یاد کرد و بیان داشت: امام حسین(ع) احیا کننده نماز، زکات و امر به معروف و نهی از منکر بودند.

وی طلاب و روحانیون را پرچمداران اسلام ناب نامید و بیان داشت: حوزه علمیه تنها یک موسسه آموزشی و پژوهشی نیست بلکه فعالیت حوزه در راستای اقامه واجبات دینی و امر به معروف و نهی از منکر است.

روحاینت برای اعتلای کلمه توحید سربازی و جانبازی می کنند

قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور با تاکید بر اینکه روحاینت برای اعتلای کلمه توحید سربازی و جانبازی می کنند، خاطر نشان کرد: خواهران و برادران ما در حوزه های علمیه پرچمدار طریق انبیا هستند.

حجت الاسلام جمشیدی حوزه های علمیه را سنگرهای مستحکم اسلام ناب و معارف اهل بیت دانست و عنوان کرد: هدف حوزه های علمیه احیا و حفظ شعائر دینی است.

وی به سفر اخیر رهبری به قم و بیانات ایشان اشاره کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ارزش هاست.

نکته اول سفر رهبری به قم؛ نظام هم پیمان و هم پیوند با روحانیت است

قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور از نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام تحقق شرع و اهداف بلند انقلاب یاد کرد و بیان داشت: این نظام هم پیمان و هم پیوند با روحانیت است چرا که روحانیت به دنبال تحقق ارزشهای الهی است.

حجت الاسلام جمشیدی با تاکید بر اینکه حوزه های علمیه در طول تاریخ همواره در حفظ، بسط و گسترش معارف اسلام تلاش کرده اند، یادآور شد: این قشر از صدر اسلام تاکنون شهدای گرانقدری را تقدیم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه روحانیت افتخار دارد که بانی و موسس این نظام بوده است، یادآور شد: حفظ نظام جمهوری اسلامی تکلیف قرآنی ماست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رابطه حوزه های علمیه و نظام را رابطه "حمایت ناصحانه" دانست و گفت: حوزه های علمیه حامی است که همواره در حفظ دستاوردهای نظام و حفظ مرزهای اعتقادی و ارزشها ناصحانه و دلسوزانه فعالیت کرده است.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به همجمه دشمنان به روحانیت و ولایت فقیه، ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی پیوند عمیقی با روحانیت دارد.

نکته دوم سفر رهبری به قم؛ نقش نهادهای مرجع در گرد و غبار فتنه

وی به دومین نکته سفر رهبری اشاره کرد و گفت: نکته شاخص دیگری که در سفر رهبری از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفت نقش نهادهای مرجع و شاخص روحانیت بود.

قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور با اشاره به تاکیدات رهبری در زمینه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، خاطر نشان کرد: ایشان در سفر به قم دو بار با اعضای جامعه مدرسین دیدار داشتند که در هر دو دیدار از این نهاد به عنوان نهادی شاخص و مرجع یاد کردند.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به تاکیدات رهبری در مورد اینکه برای جامعه مدرسین نباید هیچ رقیبی ایجاد شود، یادآور شد: در این سفر رهبری بر نهادهای شاخص از جمله شورای عالی حوزه و مدیریت حوزه نیز تاکیداتی داشتند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر نقش نهادهای مرجع در دوران فتنه، ادامه داد: هنگامی که گرد و غبار فتنه بلند می شود این نهادهای شاخص هستند که می توانند مسیر را برای عموم مشخص کنند تا جامعه دچار تزلزل نشود.

نکته سوم سفر رهبری به قم؛ مسئله تحول و پاسخ گویی حوزه های علمیه

حجت الاسلام جمشیدی همچنین به مسئله تحول مورد تاکید رهبری در مورد حوزه های علمیه اشاره کرد و گفت: رهبر فرزانه انقلاب در سفر به قم بر ضرورت پاسخ گویی حوزه های علمیه و تحول تاکید کردند.

وی ادامه داد: اگر حوزه های علمیه نسبت به تحول بی توجه باشند و نتوانند متناسب با نیازهای زمان پاسخ گو باشند به طور قطع میدان پاسخ بسته نخواهد بود چرا که دیگران وارد این میدان خواهند شد.

قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور با تاکید بر اینکه تحول به معنای به هم ریختگی و از دست دادن اصالت حوزه های علمیه نیست، یادآور شد: امتیازات حوزه های علمیه از جمله کار زیاد، بهره وری بالا و آزاد اندیشی دینی هیچ گاه نباید از دست برود.

حجت الاسلام جمشیدی تحول حوزه های علمیه در کلام رهبری را به معنای پاسخ گویی حوزه های علمیه و استفاده از ظرفیت های حوزه برای پاسخ گویی به نیازهای نظام و جهان اسلام دانست و گفت: ما در هر مرحله ای که هستیم باید به همان اندازه که یاد می گیریم، یاد بدهیم.

وی تصریح کرد: در مسئله تحول حوزه های علمیه به روز و نیاز پاسخ گو بودن یک مسئله ضروری و لازم است.