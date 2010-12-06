به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از تمرین عصر امروز تیم فوتبال استقلال در جمع خبرنگاران گفت: در قراردادی که با هوار ملامحمد بسته ایم همه این موارد را در نظر گرفته ایم و این بازیکن باید در تمام تمرینات ما شرکت کند. ما هوار را برای پوشش نقاط ضعف جناح چپ مان گرفته ایم .

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه با اشاره به احتمال تعطیل شدن دیدارهای هفته هجدهم رقابتهای لیگ برتر گفت: از این وضعیت خسته شده ایم. چطور می شود که ما شش روز هفته را در این آلودگی تمرین کنیم اما نتوانیم بازی را برگزار کنیم. یک روز به خاطر بازیهای تیم ملی اردو لغو می شود، یک روز به خاطر تیم امید و یک روز.. واقعا از این شرایط خسته شده ام.

مظلومی در پاسخ به این پرسش که خیلی ها معتقدند استقلال فوتبال زیبایی را بازی نمی کند و تنها به فکر سه امتیاز است گفت: این مسائل خیلی مهم نیست. مهم این است که ما بتوانیم در هر بازی سه امتیاز را کسب کنیم و خودمان را به صدر جدول برسانیم.

وی در مورد دیدار با شهرداری تبریز نیز گفت: به هر حال هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و ما برای این بازی برنامه های خاص خودش را داریم. تلاش می کنیم با گرفتن سه امتیاز به صدر جدول نزدیکتر شویم.

مظلومی در مورد بازی دادن به مجتبی جباری پس از طی کردن دوران مصدومیت گفت: سوئ تفاهم هایی در این مورد بین ما و کادر پزشکی بوجود امده بود که البته مشکل خاصی نیست و من از تلاش ها و زحمات دکتر نوروزی به خاطر کمک به رسیدن بازیکنان تشکر می کنم.