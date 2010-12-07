دوره نفت ارزان به پایان رسید/ بحران نفتی جهان نزدیک است

سیدمحمد علی خطیبی در گفتگو با مهر در آستانه برگزاری یکصد و پنجاه و هشتمین اجلاس فوق العاده اوپک درباره وضعیت قیمت نفت در بازارهای جهانی، گفت: از سال 2009 میلادی تاکنون قیمت نفت خام در بازار جهانی از 60 تا بیش از 80 دلار در هر بشکه نوسان داشته است.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با تاکید بر اینکه برآوردها نشان می دهد در افق میان مدت قیمت طلای سیاه در بازار جهانی روندی کاملا افزایشی در پیش گیرد، تصریح کرد: پیش بینی افت تولید جهانی نفت از یک سو و کاهش تولید کشورهای غیر عضو اوپک در سالهای آینده یک نگرانی در خصوص امنیت عرضه انرژی در سطح جهان به وجود آورده است.

وی با اعلام اینکه در مجموع برآوردها حاکی از افت 5 تا 10 درصدی تولید نفت در سطح جهان دارد، اظهار داشت: در سالهای اخیر برخی از کشورهای غیر عضو اوپک همواره مازاد عرضه نفت با بازار داشته اند که در سالهای آینده با افت تولید امکان عرضه این مازاد امکان پذیر نخواهند بود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه حتی امکان کاهش تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک در میان مدت وجود دارد، بیان کرد: این کاهش تولید نگرانی های وسیعی برای عرضه مطمئن و بلند مدت در بازار مصرف انرژی به وجود آورده است.

خطیبی یکی از راهکارهای حفظ امنیت عرضه نفت به بازار را افزایش سرمایه گذاریها در صنایع بالادستی نفت عنوان کرد و افزود: افزایش قیمت نفت منجر به افزایش سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد.

ریسک و هزینه استخراج طلای سیاه افزایش یافت

وی همچنین با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر هزینه تولید نفت از مخازن و میادین جدید هیدروکربوری نسبت به گذشته افزایش قابل توجه ای یافته است، تاکید کرد: در شرایط فعلی تولید آسان نفت جای خود را به افزایش ریسک تولید داده است.

نماینده ایران در هیئت عامل سازمان اوپک از حادثه خلیج مکزیک به عنوان یکی از دلایل افزایش هزینه و ریسک تولید نفت در جهان یاد کرد و افزود: در این حادثه شرکتهای بین المللی برای استخراج نفت مجبور به حفاری چاه‌ها در عمق یکهزار و 500 متری شدند که در نهایت منجر به این حادثه زیست محیطی در این منطقه شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در کنار افزایش هزینه و ریسک تولید، باید از آخرین تکنولوژیها برای استخراج طلای سیاه استفاده کرد، یادآور شد: به نظر می رسد دوره تولید نفت آسان به پایان رسیده است.

خطیبی با اعلام اینکه افزایش هزینه تولید را با قیمتهای غیر جذاب و پایین نمی توان جبران کرد، گفت: در مجموع قیمتهای نفت باید به گونه ای در بازار تعیین شود که سرمایه گذاری برای تولید کنندگان بزرگ نفت توجیه اقتصادی داشته باشد.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش دبیرخانه اوپک متوسط هفتگی بهای سبد نفتی اوپک در هفته گذشته با سه دلار و 47 سنت افزایش، به هر بشکه 84 دلار و 90 سنت رسیده است.

شمارش معکوس برای عرضه نفت 100 دلاری

خطیبی در ادامه در خصوص چشم انداز قیمتی نفت در سال 2011 میلادی، توضیح داد: عرضه نفت با قیمت 100 دلار در کوتاه مدت یک موضوع کاملا طبیعی به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه در تعیین قیمت نفت باید بهای واقعی این کالای استراتژیک را در نظر گرفت، اظهارداشت: در تعیین قیمت نفت در بازارهای جهانی معمولا قیمت اسمی آن مورد توجه قرار می گیرد، این در حالی است که در ارزش یابی قیمت طلای سیاه باید ارزش واقعی آن مد نظر قرار داده شود.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با تاکید بر اینکه در تعیین قیمت واقعی میزان افت ارزش دلار در نظر گرفته نمی شود، خاطر نشان کرد: در حال حاضر قیمتهای جهانی نفت نسبت به سالهای گذشته به صورت واقعی افزایش نیافته است.

به گزارش مهر، یکصد و پنجاه و هشتمین نشست فوق‌العاده اوپک شنبه 20 آذرماه (11 نوامبر) با حضور 12 کشور عضو این سازمان در کیتو، پایتخت اکوادور برگزار می‌شود.

بررسی وضعیت اقتصاد جهانی، شرایط بازار نفت، میزان عرضه و تقاضا، سطح ذخیره سازی نفت خام، تصمیم گیری برای حفظ و یا تغییر سقف فعلی تولید نفت از مهمترین محورهای برگزاری این نشست فوق العاده توسط 12 کشور عضو اوپک خواهد بود.