تمرین استقلال با پخش شیرینی برگزار شد/ صادقی و میداودی غایب بودند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای برگزاری دیدار هفته هجدهم برابر شهرداری تبریز آماده می کند عصر امروز دوشنبه تمریناتش را در زمین صنایع دفاع برگزار کرد که ایمان مبعلی هافبک میانی این تیم به دلیل به دنیا آمدن فرزند پسرش به همه استقلالی ها شیرینی داد.

در این تمرین فرهاد مجیدی و سیدمهدی سیدصالحی به دلیل مصدومیت به طور انفرادی تمرین کردند و امیرحسین صادقی و میلاد میداودی نیز به دلیل مصدومیت غایب بودند.

تمرین امروز استقلال شامل بخش های زیادی نشد و بازیکنان ابتدا به انجام تمرینات تاکتیکی پرداختند و سپس بازی آقا وسط را در دستور کار قرار دادند. تیم فوتبال استقلال ساعت 15 فردا تمریناتش را برای دیدار با شهرداری تبریز در زمین صنایع دفاع پیگیری می کند.