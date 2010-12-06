یادواره سرلشگر خلبان احمد کشوری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله شیرامه مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران از برگزاری یادواره امیر سرلشگر خلبان شهید احمد کشوری، شهدای هوانیروز و 150 شهید کیاکلای قائم شهر خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری این یادواره در روز پنج شنبه 18 آذر ماه 89 در زادگاه این شهید والامقام افزود: این یادواره به منظور پاسداشت یاد و خاطره این شهید بزرگوار برگزار می شود.

شیرامه از شهید کشوری به عنوان شهید ملی یاد کرد و گفت: جهت تکریم و بزرگداشت یاد و نام این شهید بزرگوار، یادواره ای نیز در تهران برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مراسم بزرگ با حضور شخصیت های کشوری، لشگری، استانی و خانواده های معظم شهدا برپا می شود.

وی از برپایی چندین برنامه فرهنگی در حاشیه برگزاری این یادواره خبر داد و گفت: غبارروبی مزار پاک شهیدان به ویژه مزار شهید کشوری در تهران، پرده برداری از تمثال مبارک شهید کشوری، راه اندازی رهروان شهادت در روز مراسم، برپایی مراسم شعر و خاطره، طراحی و نقاشی عکس مبارک حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و امیر سرلشگر خلبان کشوری در سالن ورزشی شهید کشوری از جمله این برنامه ها است.

سرلشگر خلبان شهید احمد کشوری از خلبانان غیور، شجاع و دلیر هوانیروز بود که در تاریخ 15 آذر 59 بر اثر برخورد موشک با بالگرد حامل وی در منطقه دره میناب در استان ایلام به فیض شهادت نائل آمد و در قطعه 24 بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد.