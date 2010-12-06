ترور تلفیقی از اقدامات فاشیستی و قرون وسطایی است/ انتقاد صریح از غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی که در راس هیئتی برای شرکت در مذاکرات ایران با نمایندگان گروه1+5 به ژنو رفته است سخنان خود در دور اول گفت وگو با گروه 1+5 را به طور کامل به محاکمه غرب و 1+5 بابت ترور دکتر مجید شهریاری اختصاص داد.

دکتر جلیلی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در دور اول مذاکرات با 1+5 با اشاره به اینکه هفته قبل همین روز و همین ساعت دو دانشمند ایرانی در تهران هدف ترور قرار گرفتند و یکی از آنها به شهادت رسید گفت: دو دانشمند ترور شده ایرانی متخصصان بسیار برجسته ای در جهان علم بودند و معضل امروز جهان کسانی هستند که وقتی از حیث توان استدلال و بحث منطقی به بن بست می خورند، به اقدامات تروریستی روی می آورند.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه ملت ما تا امروز بزرگترین قربانی تروریسم بوده گفت: ایران تا کنون 13000 نفر از شهروندان خود را در اثر حملات تروریستی گروه منافقین که مورد حمایت غرب است از دست داده است و این بار هم همان روند در حال تکرار است.

دکتر جلیلی در ادامه سخنان خود خطاب به کاترین اشتون اظهار داشت: با این حال ترور اخیر دو دانشمند هسته ای ایران یک نمونه متفاوت است چرا که یکی از این دو نفر در فهرست تحریم قطعنامه شورای امنیت قرار داشته است و دیگری هم جزو دانشمندان هسته ای شناخته شده ایران بوده است.

جلیلی تاکید کرد: جان ساورز رئیس سرویس اطلاعات خارجی انگلیس چند هفته قبل از ترور به صراحت اظهارات خاصی در مورد انجام عملیات اطلاعاتی در ایران بر زبان آورده بود و پس از انجام ترور هم سایت رسمی وزارت خارجه اسراییل در مقاله ای رسمی نوشت این ترور با هدف ضربه زدن به برنامه هسته ای ایران و جلوگیری از اتمی شدن ایران انجام شده است.

جلیلی با بیان اینکه «این سخنان مفهوم کاملا خاصی دارد» سوال کرد که چرا دنیا در مقابل اقدام تروریستی و اعتراف صریح برخی کشورها به مشارکت در آن سکوت کرده است و چرا 1+5 این اقدام را محکوم نکرد؟

جلیلی خطاب به اشتون اضافه کرد: دست زدن به اقدامات تروریستی با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به علم تلفیقی از روحیه فاشیستی و روحیه قرون وسطایی است که بی شک مستحق محکومیت است اما این اقدامی است که تا به حال انجام نشده است.

جلیلی در بخشی از این جلسه برای احترام به روح بلند شهید شهریاری برای دقایقی سکوت و سپس تاکید کرد که باید در قرن 21 کسی مانند دکتر شهریاری را شهید راه مبارزه با تفکر قرون وسطایی دانست که غرب حامی آن است.

دور اول مذاکرات حدود ساعت 16 به وقت تهران پایان یافت. امروز یک دور مذاکره دیگر انجام خواهد شد.