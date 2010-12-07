ایجاد تکنولوژی تولید بذر هیبرید در فارس ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهرزاد خرد در دیدار با نمایندگانی از کشور صربستان با هدف ایجاد تکنولوژی تولید بذر و یافته های نوین زراعت ذرت در استان فارس گفت: ما از سرمایه گذاری خارجی در استان حمایت می کنیم و از تمام ابزارهای در اختیار استفاده می کنیم تا زمینه برای گسترش همکاری با شرکتهایی که حاضر به انتقال تکنولوژی خود به این استان هستند را فراهم کنیم.

وی افزود: تعداد زیادی از جمعیت فعال این استان در بخش کشاورزی و دامپروری اشتغال به کار دارند و همچنین وجود جمعیت بالای دامی استان ما را ملزم می کند که ضمن حفظ اشتغال در بخش کشاورزی غذای مورد نیاز دام استان را نیز تامین کنیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی تصریح کرد: ما وظیفه تلاش برای تولید بذرهایی داریم که پایداری خوب و عملکرد بالایی داشته باشد و همچنین بتواند تنشهای حاصل از کم آبی را تحمل کنند.

خرد افزود: تولید و استفاده از بذر هیبرید ذرت ارقام زود رس و میان رس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ارقام جدید نسبت به ارقام دیر رس باعث کاهش دو تا سه نوبت آب دهی در مزارع می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به وجود آفت کوتولگی زبر ذرت در تعدادی از شهرستانهای استان فارس، یکی از راه های مقابله با این آفت تاخیر به مدت حدود 10 تا 15 روز در کشت این محصول است که با استفاده از این ارقام مدت تاخیر جبران می شود، همچنین کشت ذرت استان به عنوان کشت دوم به طور معمول بعد از برداشت گندم و جو صورت می گیرد که با جایگزینی ارقام زودرس و میان رس خطر سرمازدگی آخر فصل کاهش می یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان این که عدم تولید بذر هیبرید موجب ضرر به بخش کشاورزی می شود و برای تامین آن از خارج کشور باید هزینه های ارزی گزافی پرداخت شود، گفت: با ایجاد تکنولوژی تولید بذر هیبرید محصولات کشاورزی در استان فارس ضمن صرفه جویی ارزی، باعث کاهش هزینه، افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال خواهیم شد.

خرد افزود: ما دارای توانمندیها، پتانسیلها، محققین و اساتید خوبی هستیم و توانایی این را داریم که بذر هیبرید مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کنیم.