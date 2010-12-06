دانشجویان ممتاز دانشگاه گیلان تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، همزمان با فرارسیدن روز دانشجو مراسم تجلیل از دانشجویان و استعدادهای درخشان دانشگاه گیلان با حضور استاندار گیلان برگزار شد.

این مراسم که در تالار شهید مطهری برگزار شد، جمع کثیری از دانشجویان و خانواده آنان، مدیران، اساتید دانشگاه و فرماندار رشت حضور داشتند، از 271 نفر دانشجوی ممتاز دانشگاه گیلان با اهدای لوح یاد بود و هدایای نقدی تقدیر به عمل آمد.

استاندار گیلان دراین مراسم بهترین لحظات و فرصتهای زندگی را دوران دانشجویی دانست که سراسر شور و اشتیاق و طراوت است. روح الله قهرمانی چابک دانشجویان را قشر فرهیخته کشور برشمرد و افزود: ایران و ایرانی دارای توانمندی و پتانسیل بالا است که نقش بسزایی در تولید و توسعه علم دارند. وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اشاره کرد و اظهارداشت: مفهوم این طرح یعنی با عقبه علمی خود می توان دنیا را در جهات مختلف بهره مند ساخت. استاندار گیلان تاکید کرد: دانش آموزان و دانشجویان در استان گیلان باید به رشد علمی و در صدر قرار گیرند و اگر زمینه فراهم شود، گیلان استان اول کشور خواهد شد. رئیس دانشگاه گیلان نیز در این مراسم ضمن بزرگداشت روز دانشجو و تسلیت بمناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) گفت: در دانشگاه گیلان تمام سعی و تلاش بر این است که از دانشجویان ممتاز حمایت شود تا دانشجویان بتواند از فرصتهای ایجاد شده برای رشد علمی خود استفاده کنند.

عبدالله حاتم زاده با ذکر برخی برنامه های حمایتی از دانشجویان ممتاز افزود: هم اکنون طبق سیاستهای دانشگاه شرایطی فراهم شده تا دانشجویان ممتاز بتوانند با استفاده از بورس تحصیلی داخل و خارج به ادامه تحصیل در مقطع دکتری بپردازند.

وی همچنین به ایجاد زیر ساختهای مناسب برای افزایش فعالیتهای علمی دانشجویان اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر شبکه اینترنت در تمام دانشگاه گسترش یافته و دانشجویان با سهولت می توانند از اینترنت پرسرعت و خدمات فنآوری اطلاعات بهره مند باشند.

رئیس دانشگاه گیلان ادامه داد: افزایش، تجهیز و نوسازی آزمایشگاهها و توسعه فضاهای فیزیکی اعم از آموزشی، رفاهی و فرهنگی با آهنگ رشد سریعی انجام شده که تمامی برای رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیت دانشجویان است.

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان نیز در ادامه ضمن تبریک روز دانشجو، مراسم تجلیل از استعدادهای درخشان امسال را مقارن با 16 آذر روز دانشجو و فرا رسیدن ایام محرم دانست و از امام حسین (ع) بعنوان پرچمدار امر به معروف و نهی از منکر نام برد.

فرهاد شیرینی دبیر استعدادهای درخشان دانشگاه مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز را در کنار وظیفه سازمانی یک وظیفه اخلاقی دانست.

وی بیان داشت: در مراسم امسال از رتبه های اول، دوره های ورودی 85 تا 88 که در دو ترم گذشته موفق به کسب رتبه اول در رشته خود شدند، تقدیر می شوند.

دبیر استعدادهای درخشان دانشگاه گیلان گفت: در این راستا 67 نفر از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 44 نفر از دانشکده علوم پایه، 35 نفر از دانشکده کشاورزی، 23 نفر از دانشکده معماری، 16 نفر از دانشکده منابع طبیعی، 45 نفر از دانشکده فنی و شش نفراز دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تشویق خواهند شد.

وی افزود: علاوه بر دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی از آن دسته دانشجویان دانشگاه که رتبه های یک تا پنجم کنکور کارشناسی ارشد را کسب کرده و همچنین رتبه های یک تا سه المپیاد دانشجویی و دانشجویانی که در مسابقات علمی و قرآنی کشوری و منطقه ای حائز رتبه های برتر شده اند، مورد تشویق قرار می گیرند.

شیرینی خاطرنشان کرد: در این مراسم از اعضای تیم رباتیک دانشگاه که حائز رتبه اول در مسابقات کشوری شدند و یک نفر از دانشجویان دکتری که موفق به ویرایش یک کتاب علمی در زمینه رباتیک و چاپ ازسوی یک ناشر بین المللی شده است تقدیر به عمل می آید.



وی از دیگر وظایف دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه را پیگیری امور مربوط به دانشجویان دانست و ایجاد رابطه بیشتر برای همکاری با بنیاد ملی نخبگان که به تازگی در استان راه اندازی شده را ضروری دانست.

همچنین استاندار گیلان 200 میلیون ریال هدایای این دانشجویان را تقبل کرد.