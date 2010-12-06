تاکتیک مالکی علیه کارشکنی العراقیه/ جدیدترین نامزدهای وزارتخانه های مهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اور، مقامات ائتلاف اتحاد ملی عراق اعلام کردند که نخست وزیر این کشور طرح خاصی را برای تشکیل دولت قبل از پایان مهلت قانونی درنظر گرفته و برای مقابله با هراتفاق غیرمنتظره از سوی فهرست العراقیه لیست جایگزینی از کابینه تهیه کرده است.

این منابع تاکید کردند: مالکی به رایزنی ها برای پستهای وزارتی ادامه می دهد، اما چنانکه توافقی صورت نگرفت لیست آماده ای دراختیار دارد که آن را به پارلمان تقدیم خواهد کرد که این تاکتیک اتخاذ شده از سوی وی قبل از پایان مهلت مقرر شده است.

منابع فوق تصریح کردند: "صالح المطلک" و"رافع العیساوی" و"اسامه النجیفی" از فهرست العراقیه با "نوری المالکی" مشکلی ندارند و فقط "ایاد علاوی" با وی مخالفت می کند.

این منابع بیان داشتند: گروههای سیاسی تاکنون به طور رسمی نامزدهای خود را برای تصاحب پستهای وزارتی به نخست وزیر تقدیم نکرده اند و این در راستای کارشکنی علیه مالکی در تشکیل دولت است تا نتواند قبل از مهلت معین شده کابینه خود را معرفی کند.

منابع یاد شده ادامه دادند: اتحاد ملی و مالکی منتظر نخواهند ماند تا دیگران به کارشکنی های خود ادامه بدهند و زمان مقرر شده به پایان برسد و از آنها خواسته اند که هرچه سریعتر نامزدهای خود را معرفی کنند.

این منابع درباره معاونان نخست وزیری تاکید کردند: "روز نوری شاویس" از ائتلاف کردستان عراق و"رافع العیساوی" از فهرست العراقیه در پستهای خود باقی می مانند و"حسین الشهرستانی" سومین معاون وی خواهد بود، البته درصورتی که وزارت نفت به العراقیه سپرده شود.

اتحاد ملی عراق افزود: "هوشیار زیباری" درسمت خود باقی می ماند. درباره سهم مجلس اعلا نیز مالکی آنها را مخیر کرده که یا دو وزارتخانه خدماتی و یک وزارتخانه مشاور دولت را تصاحب کنند یا یک وزارتخانه اصلی یعنی دارایی را انتخاب کنند و منتظر پاسخ آنهاست.

این منابع درباره واگذاری پستهای امنیتی تاکید کردند: "توفیق الیاسری" برای وزارت کشور درصورت موافقت جریان صدر، مجلس اعلا و حزب فضیلت در نظر گرفته شده و ائتلاف کردستان نیز از تصاحب این سمت بوسیله الیاسری حمایت می کنند. مالکی از العراقیه خواسته است که یک شخص مستقل را برای وزارت دفاع معرفی کند اما تاکنون این فهرست از این موضوع خودداری کرده است.

منابع تاکید کردند: مالکی ترجیح می دهد که "شروان الوائلی" وزیر امنیت ملی کنونی در سمتش باقی بماند.