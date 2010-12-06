شاخص کل بورس تهران کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کارگزارن بازار سرمایه در پانزدهمین روز آذرماه ‌جاری در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌های کشیدند که ارزش بازار سهام به 867 هزار و 566 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 1235 میلیارد ریال کاهش را نشان می‌دهد.

در پایان معاملات امروز دو‌شنبه 15 آذر‌ماه جاری شاخص کل با 27 واحد کاهش نسبت به دیروز، عدد 18 هزار و 291 واحد را نشان می دهد، این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با افت 2/2 واحدی به عدد 1091 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 22 هزار و 946 واحد رسید که نسبت به روز ‌یک‌شنبه 14 آذرماه امسال 46 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 341 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 20 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با کاهش 52 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 23 هزار و 765 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با افت 18 واحدی نسبت به روز یک‌شنبه 14 آذر‌ماه در عدد 13 هزار و 737 واحد متوقف شد.