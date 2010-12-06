تامین آب شهرک صنعتی نظرآباد و ساوجبلاغ نیازمند مساعدت وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نژادفلاح صر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قاچاق کالا کمر صاحبان صنایع را در کشور خرد می‌کند و باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی می‌شود، گفت: برای کاهش و جلوگیری از قاچاق کالا عزم ملی لازم است و باید از هر طریقی جلوی این امر شوم گرفته شود، چرا که باعث فشار زیاد به صاحبان صنایع و تعطیلی صنایع و تعدیل نیروی انسانی می‌شود.

وی افزود: در امر تحریم نیز بیشترین هدف دشمن صنعت کشور است که باید برای جلوگیری از موفقیت طرح‌های دشمن، همه در جهت تقویت صنایع تلاش کنند.



نژاد فلاح ادامه داد: برای کاهش اثرات تحریم باید از تولید داخل حمایت شود و ما نیز در حوزه انتخابیه خود با حمایت از تولیدکنندگان و رایزنی برای دریافت تسهیلات و زیرساختها تلاش خواهیم کرد.



نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد در مجلس گفت: ساخت و بهره برداری از دو شهرک صنعتی نظرآباد و ساوجبلاغ مصوب شده است و برای تامین آب این شهرکها نیاز به همکاری و مساعدت وزارت نیرو داریم.

وی بهره برداری کامل از دو شهرک فوق را موجب آبادانی بیشتر منطقه، توسعه صنعت و اشتغالزایی دانست.