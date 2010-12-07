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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۲

با توزیع بسته فرهنگی؛

سوگ عاشورایی با جلوه حقیقت به خیمه های حسینی می آید

سوگ عاشورایی با جلوه حقیقت به خیمه های حسینی می آید

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از توزیع بسته های فرهنگی میان مداحان اهل بیت به منظور تقویت فضای نوحه خوانی خیمه های حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ تاریخ هنوز طنین نوای "هل من ناصر ینصرنی" را در لابلای برگهایش فریاد می کشد،‌ هنوز رعشه دستان مردان و زنانی که حق و حقانیت را تنها و بی پناه در صحرای کربلا رها کردند بر صفحات دهمین روز محرم سال61هجری قمری نقش خورده است؛ در این میان دستی و حنجره ای باید باشد تا این نوا و این رعشه را آنگونه که حقیقت تاریخ در خود ثبت کرده به رهروان راه عصمت و ایثار بشناساند و عرضه نماید.

بر این اساس معاونت فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با توزیع بسته فرهنگی شامل کتب ارزشمند و سی دی در زمینه فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین(ع) اقدام به تقویت فضای سازنده شور و مداحی "خون خدا" نموده است.

مهدی عسگری ادامه داد: بسته های فرهنگی شامل یک حلقه سی دی شامل انواع سبک های نوحه خوانی، کتابی با عنوان "باز این چه نوحه و ..." با محوریت نوحه های ارزشمند عاشورایی و نیز کتبی چون "مرثیه نامه" و "خصایص الحسینیه" است که اثر آخر بعنوان یکی از منابع ماندگار در خصوص تبیین ویژگی ها و خصائص امام حسین(ع) به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: "خصائص الحسینیه" که نوشته مرحوم شیخ جعفر شوشتری از مولفین واثق حوزه تشیع است می تواند بعنوان یکی از منابع معتبر، مورد استفاده مداحان و علاقمندان به شناخت سید الشهدا(ع) قرار گیرد.

این مسئول دو فریضه نماز و امر به معروف و نهی از منکر را از پایه های اصلی قیام عاشورا خواند و تصریح کرد: روح عدالت طلبی، آزادگی و ایثار در این قیام جاری است.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: لازم است با تقویت این روحیه در جامعه روز به روز ابعاد تازه تری از شخصیت امام حسین (ع) و برکات و اثرات قیام عاشورا در متن زندگی مردم جریان یابد.

مهدی عسگری یاد آور شد: مداحان و ذاکرین می توانند با مراجعه به معاونت فرهنگی و مطبوعاتی این اداره کل واقع در خیابان مطهری،‌ فرهنگسرای جوان یا تماس با شماره تلفن 2563133 تا پایان هفته جاری برای دریافت این بسته ها اقدام نمایند.

کد مطلب 1205460

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