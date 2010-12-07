توزیع فرم نظرخواهی میزان رضایت کارگران از دستمزد 89

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که وزارت کار و امور اجتماعی طی روزهای اخیر یکسری فرمهای نظر خواهی درباره میزان رضایت کارگران از دستمزد 303 هزار تومانی سالجاری بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی توزیع کرده است.

یک مقام مطلع در این باره به مهر، گفت: معاونت روابط کار وزارت کار فرمهایی را برای سنجش میزان رضایت شرکای اجتماعی (کارگر- کارفرما) بین آنها توزیع کرده است.

برآوردهای اولیه حاکی از آن است که برخی گروه‌های کارگری موضوع مربوط به حداقل دستمزد 303 هزار تومانی سالجاری را پایین تر از حد انتظار و هزینه های خانوار دانسته اند و به نحوی به پرسشنامه رای منفی داده اند. در این گروه افراد مختلفی از کارگر ساده، مدیر، سرپرست و سایر مشاغل بوده است.

فرمهای مربوطه توسط ادارات کل کار و امور اجتماعی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای اظهار نظر ارائه شده است.

دخیل شدن موضوع مربوط به هدفمندی یارانه ها و بررسی تاثیر آن در دستمزد کارگران در کنار دو مولفه نرخ تورم و تامین حداقل معیشت خانوار، جلسات امسال شورای عالی کار را سخت تر کرده است.

در جلسات مقدماتی کمیته های تعیین دستمزد شورای عالی کار، موضوع مربوط به نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها مطرح و قرار بر این شده است تا در جلسات بعدی نمایندگان وزارت کار به عنوان گروه دولت در زمینه اجرای این طرح توضیحاتی را ارائه کنند.