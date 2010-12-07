ارباب رجوع در سیستم اداری کشور مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها بعدازظهر دوشنبه در دیدار با معلولان آسیب مغزی انجمن توانخواهان جسمی ذهنی انجمن فردا، با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی معلولان اظهار داشت: تصویب قوانین و اجرای صحیح آنها یکی از مباحث اصلی در بحث تکریم معلولان در ادارات و سازمانهاست که باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: تکریم ارباب رجوع یکی از مواردی است که طی 30 سال گذشته در سیستم اداری کشور توجه خوبی به آن نشده است.

رئیس شورای شهر اصفهان تصریح کرد: کم توجهی به این موضوع موجب شده تا دیوار کم اعتمادی و بی‌اعتمادی بین مردم و مسئولان کشیده شود که خراب کردن این دیوار نیازمند کار فرهنگی بلند مدت است.

وی بیان داشت: حضور بیش از 200 هزار معلول در شهر اصفهان آمار کمی نیست و همه باید به این موضوع با دید مثبت نگاه کنیم و در جهت ارتقای سطح زندگی این گروه تلاش کنیم.

حاج رسولیها ادامه داد: مسئولان کشوری به استان اصفهان به عنوان یک استان برخوردار نگاه می‌کنند اما باید توجه داشت که نیازهای معلولان و اختصاص بودجه‌های مناسب برای برطرف کردن مشکلات آنها باید از نگاه برخوردار بودن استان اصفهان جدا شود.

وی با اشاره به مراسم کلنگ‌زنی سالن ورزشی ویژه معلولان و جانبازان شهر اصفهان در شهرک ولی عصر اظهار داشت: در آئین کلنگ‌زنی این مجموعه استانداری اصفهان، بنیاد شهید، تربیت بدنی و شهرداری اصفهان هر یک قول اختصاص 150 میلیوت تومان بودجه برای این مجموعه را دادند.

رئیس شورای شهر اصفهان گفت: اکنون پس از گذشت حدود دو سال از این مراسم هنوز استانداری اصفهان، بنیاد شهید و تربیت بدنی به قولهای خود عمل نکرده‌اند و شهرداری تنها متولی ساخت این مجموعه است.

وی همچنین با اشاره به بحث محدودیت تردد معلولان و جانبازان در سطح پارکهای شهر اظهار داشت: برخورد صحیح و قانونی با موتورسواران و عاملان سلب آسایش مردم در پارکها نیازمند تامین نیروهای امنیتی ویژه است و شهرداری نمی‌تواند با نیروهای خدماتی خود جلوی این افراد را بگیرد.

حاج رسولیها اضافه کرد: شهرداری اصفهان این آمادگی را دارد که حقوق این افراد را تامین و تمامی پارکهای سطح شهر را برای معلولان و جانبازان مناسب سازی کند.