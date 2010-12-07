آتش سوزی جنگل ها عجز و ناتوانی سران اسرائیل را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی به قلم "پتر مونش" نوشت: اسرائیل از نظر نظامی کاملا مسلح بوده و از ماهواره ها در فضا، سیستمهای راکتی و موشکی و هواپیماهای جنگی بسیاری برخوردار است، اما آتش در جنگلها (سرزمین های اشغالی) روزها شعله می کشید و اسرائیل هیچ کاری نمی توانست انجام دهد.

نویسنده در ادامه به بررسی دلایل این فاجعه پرداخته و نوشت: دلیل بزرگ این فاجعه به نادانی و بی مسئولیتی سیاستمداران رژیم صهیونیستی برمی گردد.

این آتش سوزی یک مسئله فاجعه بار در رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت. در حالی که وزیر جنگ این کشور درباره هواپیماهای جنگنده ای که از آمریکا وارد کرده مغرور است و به خود می بالد اما این موضوع جلب توجه می کند که اسرائیل حتی یک بالگرد آتش نشانی ندارد. در کل سرزمینهای اشغالی نیز تنها 1300 آتش نشان وجود دارد. نتیجه این می شود که اسرائیل باید بعد از وقوع چنین آتش سوزی مهیبی 24 ساعت منتظر بماند تا نیرو از خارج بیاید.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب این پرسش را مطرح می کند که چگونه چنین فاجعه ای در یک سرزمین با امکانات نظامی بالا به وقوع می پیوندد؟ در پاسخ این پرسش نویسنده اظهار داشت که این مسئله وضعیت افتضاح رژیم اشغالگر قدس را نشان می دهد. رهبری این رژیم هر روز بیش از پیش در باتلاق فساد فرو می رود و سیاست به عنوان بزرگترین ابزار ممکن برای رسیدن به علایق شخصی به حساب می آید.

در ادامه آمده است: اولویت ها در چنین کلاف سردرگمی نه بنا بر ضرورت، بلکه با توجه به فرصت طلبی سیاستمداران مورد توجه قرار می گیرند.