انحلال شورای عالی محیط زیست در آلودگی هوا بی تاثیر نبود

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح علل تشدید آلودگی هوای تهران پرداخت و افزود: سه ماه قبل در جلسه با مدیران محیط زیست تهران درخواست کردیم که گزارشی از روند آلودگی هوا تهیه کنند که این گزارش با تاخیر طولانی اخیرا تهیه شده و به دست ما رسیده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای اینکه بیشتر متوجه مشکلات ناشی از بروز آلودگی هوا شود، به نهادها و دستگاههای مسئول در برنامه چهارم توسعه کشور نامه نوشته و از آنها خواسته ایم در گزارشی، میزان موفقیت در مسئولیتهایی را که بر عهده داشته اند ارائه کنند.

شهریاری با اعلام اینکه قرار شده ظرف یک هفته این گزارشها به کمیسیون ارائه شود، ادامه داد: وزارتخانه های بهداشت، کشور، راه و ترابری، نفت، صنایع و معادن و سازمان محیط زیست می بایست این گزارشها را تهیه کنند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از نبود مدیریت واحد در اجرای برنامه های کنترل و کاهش آلودگی هوا انتقاد کرد و افزود: فاکتورهای متعددی در این موضوع وجود دارد که به وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف باز می گردد.

وی به انحلال شورای عالی محیط زیست توسط رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: این شورا در لیست شوراهایی قرار داشت که رئیس جمهوری آنها را منحل کرد.

شهریاری تاکید کرد: این شورا که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل می شد می توانست نقش مهمی در تصمیم گیریها داشته باشد و وجود آن برای اجرای برنامه های کنترل و کاهش آلودگی هوا خیلی مهم بود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تشدید آلودگی هوا در روزهای اخیر، افزود: دولتمردان باید اعتقاد راسخ به وجود مشکل داشته باشند و تنها در زمان حاد شدن مشکل به فکر حل آن نباشند.

شهریاری در خصوص راهکارهایی همچون پاشیدن آب با هواپیما برای کاهش میزان آلودگی هوای تهران گفت: این قبیل راهکارها جواب نمی دهد. البته راهکاری مثل باران مصنوعی می تواند موثر باشد که در یک نوبت اجرا شد و متاسفانه باران مصنوعی سر از ارمنستان در آورد و یک نوبت هم در کویر باریدن گرفت.