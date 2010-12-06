5 واحد تولیدی گلستان توانمندسازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروی عصر دوشنبه در کمیته توانمندسازی واحدهای تولیدی استان افزود: مشکلات شرکت صنعتی و معدنی نگین وطن آزادشهر، شرکت تعاونی لبن گل گلستان، شرکت پیشه سازان دشت گلستان بررسی شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مشکلات شرکت آرتا رباط سازان و مجتمع صنایع غذایی علی با حضور مسئولان استان و مدیران این واحدها بررسی شد.

وی اظهار داشت: پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضای جلسه تصمیمات لازم از جمله مساعدت و همکاری دستگاه های اجرایی و بانک های عامل استان در مباحث مربوط به تقسیط و استمهال بدهی های معوقه تصمیم گیری شد.

نوروزی بیان داشت: تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز و همچنین ضرورت تقویت شاخه های مدیریتی واحدهای مذکور به منظور برون رفت از مشکلات مطروحه از دیگر تصمیمات بود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذ شده جهت اجرا و پیگیری به مجریان طرح ها، دستگاه های اجرایی و بانک های عامل استان ابلاغ شد.

جلسات کمیته مشاوره و توانمند سازی استان با هدف حل مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی دارای مشکل استان و به منظور کمک در جهت حفظ، پایداری و توسعه این قبیل بنگاه های اقتصادی و در نتیجه تثبیت و یا افزایش وضعیت اشتغال موجود در آنها تشکیل می شود.