سامان طهماسبی به ایران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، این کشتی گیر ایرانی و دارنده دو مدال برنز جهان در رقابتهای جهانی مسکو برای آذربایجانی ها کشتی گرفت اما نتوانست صاحب مدال شود. با اینحال این کشتی گیر بار دیگر از سوی آذربایجانی به این کشور دعوت شد تا در اردوهای این تیم شرکت و در چند مسابقه تدارکاتی شرکت کند.

این کشتی گیر کردستانی پس از حدود 15 روز سفر به آذربایجان به سنندج بازگشته است و قرار است مجددا به این کشور بازگردد تا این تیم را در رقابتهای جام جهانی بلاروس همراهی کند. رقابتهای جام جهانی بلاروس اواخر بهمن ماه با حضور هشت تیم برتر دنیا از جمله ایران و دو تیم منتخب قاره آفریقا و کشتی گیران منتخب جهان برگزار می شود.

