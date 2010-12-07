ایرانیها در امور زیربنایی و مسکن افغانستان سرمایه گذاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عبدالهادی فرهنگ شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید هیئت تجاری افغانستان از کارخانه های صنعتی و تولیدی استان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: خوشبختانه کالاهای ایرانی از کیفیت خوبی برخوردار است و بسیاری از آنها در افغانستان مشتری خوبی دارد و این محصولات در کنار کالاهای دیگر کشورها به راحتی رقابت می کند.

وی افزود: کالاهایی مانند مواد شوینده، مواد غذایی که از ایران وارد کشور ما می شود در ردیف بهترین کالاهایی است که مردم افغان از آن استقبال کرده اند و این کالاها در کنار کالاهای چینی بدون کیفیت جایگاه مناسبی پیدا کرده است.

فرهنگ بیان کرد: کشورهای خارجی زیادی از جمله آمریکا، روسیه، ترکیه، آذربایجان برای تجارت و ساخت کارخانه وارد کشور افغانستان شده اند اما با توجه به مناسبات فرهنگی و دینی و دوستی های دیرین بسیار مایل هستیم ایرانی ها در طرح های بزرگ و زیربنایی بیشتر مشارکت کنند.

این مسئول افغان یادآور شد: در حال حاضر ما به کالاهایی مانند مواد غذایی، یخچال و فریزر، فرش ماشینی و خدمات فنی و مهندسی نیازمند هستیم و برای ساخت کارخانه بیشتر راغبیم که از تجار و سرمایه گذاران ایرانی دعوت می کنیم در این حوزه ها وارد کار شوند.

فرهنگ خاطرنشان کرد: بسته بندی از دیگر مشکلات ما در بخش صنعت است که ایرانیها می توانند به صنعتگران افغانستان کمک کنند.

رایزن اقتصادی و بازرگانی سفارت افغانستان در ایران اضافه کرد: متاسفانه کشاورزی در کشور ما سنتی و غیر علمی است و در زمینه تکنیک فنی مشکل داریم و با روش های نوین کشاورزی، دفع آفات نباتی و استفاده از سموم به صورت نوین آشنایی نداریم که اگر ایرانی ها بتوانند دانش فنی کشاورزی را به بهره برداران افغانی منتقل کنند به راختی می توانیم از قابلیت های آب و خاک و زمین های بکر برای تولید انواع محصولات کشاورزی و رونق اقتصادی کشورمان بهره مند شویم.

صنایع تبدیلی، زیربنایی و کشاورزی مدرن نیاز افغانستان

وی گفت: در زمینه صنایع تبدیلی هم جای کار در افغانستان زیاد است و برای نمونه با ساخت کارخانجات موادغذایی مانند رب سازی و کمپوت در کنار مزارع کشاورزی به سودآوری سرمایه گذاری کمک کنیم.

عبدالهادی فرهنگ فعالیت تجار و متخصصان و سرمایه گذاران ایرانی در طرح های آبیاری مدرن، ساخت سد و نیروگاه، کانال های انتقال آب، دامداری، کنتوربرق و لوازم برقی و دارو را در اولویت دانست و خواستار مشارکت در این زمینه ها شد.

وی به صادرات محصولاتی از جمله کشمش، میوه، ارزن از افغانستان به ایران هم اشاره کرد و افزود: در این زمینه هم می توانیم نیازهای طرف ایرانی خود را تامین کنیم.

فرهنگ گفت: تا دوسال دیگر افغانستان به زندگی استاندارد خواهد رسید و شرایط اقتصادی این کشور رشد قابل توجهی خواهد یافت و امروز فرصت مناسبی برای حضور بیشتر ایرانیان فراهم است.

وی بیان کرد: بیش از 500 شرکت در افغانستان به ثبت رسیده اما 60 شرکت فعال در هرات، 50 شرکت در کابل و60 شرکت هم در مزار شریف بطور رسمی فعالیت دارند و سرمایه گذاران ایرانی در طرح های بزرگ مطالعاتی و اجرایی مانند صنعت آب و برق، انرژی، سد سازی، بهداشت و راهسازی، ساخت فرودگاه، شهرک مسکونی و کانال آبرسانی مشارکت گسترده دارند که می تواند تداوم یابد.

تجار ایرانی در افغانستان به صورت هلدینگ حاضر شوند

رایزن اقتصادی و بازرگانی سفارت افغانستان در ایران گفت: ایرانی ها اگر به صورت هلدینگ وارد تجارت با افغانستان شوند نه به صورت فعالیت های کوچک و خرد به سودهای بهتری دست پیدا می کنند.

فرهنگ با اشاره به توانمندی خوب استان قزوین در بخش صنعت و کشاورزی اظهار امیدواری کرد در این سفر که بطور جدی از سوی تجار افغانستان و استان قزوین پیگیری می شود امیدواریم قرارداد و توافقهای خوبی برای فعالیتهای تجاری صورت گیرد.