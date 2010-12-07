کشتی آزاد و فرنگی با هفت وزن در المپیک لندن حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل مارتینتی رئیس فدراسیون جهانی کشتی با بیان این مطلب افزود: بحث افزایش اوزان کشتی زنان از 4 به 6 وزن در المپیک مطرح شد اما کمیته بین المللی المپیک تنها با هیجده مدال طلای کشتی در این رقابتها درالمپیک 2012 لندن موافقت کرد.

وی تصریح کرد: ما می توانستیم برای این رقابتها به ترتیب 6 وزن در کشتی آزاد، فرنگی و زنان در نظر بگیریم ولی نخواستیم کشتی آزاد وفرنگی را فدای رقابتهای زنان بکنیم.

مارتینتی تصریح کرد: پیشنهاد بلغارستانی ها برای افزایش وزن 120 کیلوگرم به بالاتر را دریافت کرده ایم اما تجربه قبلی نشان می دهد این پیشنهاد نمی تواند مفید باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از بحثهای مهم پیش روی ما بحث تغییر ملیت ورزشکاران است و باید در این زمینه نیز تمهیداتی اندیشیده شود تا مشکلات کم شود.