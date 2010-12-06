نقش تاثیر گذار و تعیین کننده ایران و یونان می تواند تکرار شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، منوچهر متکی در آتن و در دیدارکارلوس پاپولیاس رئیس جمهور یونان افزود : این نقش می تواند در آینده نیز در خصوص مسائل مبتلا به منطقه ای و یا بین المللی مجدد تکرار شود.



وی با تشریح بحرانهای منطقه ای وبین المللی ازجمله مسئله افغانستان،عراق، بالکان، مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و مهاجرت غیرقانونی، ظرفیتها و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری در این حوزه ها خاطرنشان ساخت .



به گفته متکی روابط فیمابین ایران و یونان ریشه دار و عمیق است و ضروری است با شناسائی ظرفیتهای بالقوه همکاری دو کشور در حوزه های مختلف دو جانبه ، چند جانبه و منطقه ای و بین المللی گامهای جدیدی در گسترش مناسبات دیرینه و سنتی فیمابین برداشته شود.



رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در این ملاقات همچنین ضمن ابلاغ سلام های گرم محمود احمدی نژاد ، دعوت رئیس جمهور کشورمان از دکتر پاپولیاس را اعلام داشت که با پذیرش وی مواجه شد.

دراین دیدار که دربدو ورود منوچهر متکی به آتن انجام شد رئیس جمهور یونان نیز به سابقه تاریخی مناسبات دو کشور و علایق و روابط دیرینه دو ملت بویژه به خاطرات همکاریهای سازنده و مثبت خود در گذشته با مقامات جمهوری اسلامی ایران اشاره و بر وجود ظرفیتهای فراوان برای تعمیق مناسبات دو کشور تاکید کرد.



پاپولیاس همچنین با اشاره به مشکلات و چالشهائی که در حال حاضر جامعه جهانی با آن مواجه است آمادگی کشورش را برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها مورد تاکید قرار داد.



رئیس جمهور یونان ضمن تاکید بر راه حل مسالمت آمیز در خصوص موضوع هسته ای گفت : یونان براساس سیاستهای خود و بعنوان عضو اتحادیه اروپائی درچارچوب سیاستهای اتحادیه همواره از راه حل صلح آمیز وگفتگو برای حل وفصل این موضوع حمایت کرده و معتقد است که انتخاب گزینه دیگری بجای آن بسیار مخاطره آمیز و فاجعه بار خواهد بود.



در این دیدار همچنین دو طرف بر علاقه و اراده خود به حفظ و گسترش مناسبات در ابعاد مختلف و تعمیق روابط دوستانه تاکید کردند.