تعداد پارکهای بانوان در کرج افزایش یابد

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: احداث اولین پارک بانوان در کرج یک جهش بزرگ ورزشی محسوب می شود اما نباید تنها به این امر اکتفا کنیم و از سایر نیازهای ورزشی غافل شویم.

وی ادامه داد: کرج جمعیتی قابل توجهی را در خود جای داده و شاید وجود یک پارک بانوان نتواند پاسخگوی نیازهای ورزشی همه بانوان این منطقه باشد.

این مسئول گفت: اهمیت این امر وقتی بیشتر محسوس می شود که به یاد آوریم کرج یک منطقه مهاجرپذیر است و ممکن است شاهد افزایش جمعیت این منطقه در سالهای آتی باشیم و به موازات این امر، نیازهای ورزشی بیشتری به وجود آید.

پارک بانوان در همه مناطق شهری کرج برپا شود

نماینده کرج در خانه ملت اظهار داشت: لازم است زمینه ای فراهم شود تا بتوانیم تعداد پارکهای بانوان را در کرج افزایش دهیم و این پارکها در همه مناطق شهری کرج برپا و راه اندازی شود.

وی خاطرنشان کرد: اهمیت و ضرورت این امر وقتی بیشتر محسوس می شود که به یاد آوریم کرج جمعیت میلیونی را در خود جای داده و تعداد بانوان این منطقه نیز بسیار بالا است.

سال آینده شاهد احداث پارک بانوان در همه مناطق شهری کرج باشیم

اکبریان گفت: دستگاه های ذیربط از هم اکنون باید تلاشهای خود را افزایش دهند تا بتوانیم در سال آینده شاهد احداث و راه اندازی پارک بانوان در همه مناطق شهری کرج باشیم و شرایط مورد نیاز برای این مسئله از هم اکنون فراهم شود.

وی افزود: به صورت کلی باید گفت امکانات ورزشی که برای بانوان فراهم شده، جوابگوی نیازها و جمعیت آنها نبوده و باید این امکانات متناسب با نیازهای جمعیتی بانوان افزایش کافی یابد.

اهمیت ورزش در میان بانوان تبیین شود

این مسئول یادآور شد: همچنین باید شرایطی فراهم شود که اهمیت ورزش در میان بانوان تبیین شود و آنها به این امر به عنوان مسئله ای غیرضروری و غیرلازم نگاه نکنند.

اکبریان اضافه کرد: باید دستگاه های ذیربط تلاشهای خود را افزایش دهند تا به موازات توجه به ورزش مردان به ورزش بانوان نیز توجه کافی و مطلوب شود و از ظرفیتهای ورزش بانوان غافل نشویم زیرا این غفلت مشکلاتی به همراه دارد.