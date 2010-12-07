همه تختهای بیمارستان امام خمینی (ره) کرج فعال شود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بیمارستان امام خمینی کرج از مهمترین بیمارستانهای استان البرز است و باید شرایطی ایجاد شود تا خدمات دهی به بیماران در این بیمارستان به بهترین نحو صورت گیرد.

وی ادامه داد: این بیمارستان تعداد قابل توجهی تخت دارد که در حال حاضر تنها بخشی از آنها فعال هستند و باید تلاشها افزیش یابد تا سایر تختهای غیرفعال نیز فعال شوند و به بیماران خدمات دهی کنند.

همه تختهای بیمارستان امام خمینی تا پایان سال فعال شود

این مسئول عنوان کرد: انتظار می رود همه تختهای بیمارستان یادشده تا پایان سال جاری به حالت فعال درآید و بیماران بتوانند از این تختها استفاده کنند و در استفاده از آنها هیچگونه مشکل و مانعی وجود نداشته باشد.

وی اظهار داشت: فعال کردن تختهای غیرفعال در مراکز درمانی از مهمترین ضروریات است که این امر در خصوص مناطق پرجمعیت از جمله کرج از اهمیت خاص و مضاعفی برخوردار است.

فعال کردن همه تختها رفاه بیماران را افزایش می دهد

استاندار البرز گفت: فعال کردن همه تختها در مراکز درمانی موجب می شود که رفاه بیماران در خصوص مسائل درمانی افزایش یابد و آنها برای دریافت خدمات درمانی معطل نمانند.

وی عنوان کرد: اگر بتوانیم مشکل غیرفعال بودن تختها را حل کنیم، بسیاری از بیماران از رفتن به مراکز درمانی مناطق اطراف بی نیاز می شوند و می توانند خدمات درمانی را در بیمارستان استان محل سکونت خود دریافت کنند.

فعال کردن تختهای غیرفعال با جدیت دنبال شود

فرهادی یادآور شد: از همه دستگاه های ذیربط انتظار می رود که مسئله فعال کردن تختهای غیرفعال بیمارستان امام خمینی کرج را یک امر بسیار مهم بدانند و آن را با جدیت هرچه تمامتر دنبال کنند.

استاندار البرز اضافه کرد: لازم است همکاری و تعامل در این خصوص تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه داشته باشد و هیچ یک از دستگاه های ذیربط در این زمینه همکاری و کوتاهی نداشته باشند.

ردیف جذب دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی دیده شده است

وی افزود: ردیف جذب دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی دیده شده که این امر نتایج بسیار مطلوبی برای کرج به همراه دارد و یک موفقیت بسیار مهم و بزرگ تلقی می شود.

فرهادی خاطرنشان کرد: باید از هم اکنون تلاش کنیم تا پتانسیلهای مختلف استان البرز در زمینه های مختلف شکوفا و البرز به یکی از استانهای اول کشور تبدیل شود.