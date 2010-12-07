زمینه کافی برای گسترش مطالعات مردم شناسی در کرج فراهم نیست

عابدین پاپی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: گسترش مطالعات مردم شناسی در منطقه کرج از اهمیت فراوانی برخوردار است و در صورت تحقق این امر، بسیاری از مشکلات اجتماعی منطقه شناسایی خواهند شد

وی ادامه داد: انجام مطالعات مردم شناسی در کرج و مطالعات کرج شناسی کمک می کند تا بتوانیم بیش از قبل با ویژگی های مختلف اجتماعی کرج آشنا شویم و اطلاعات بیشتری در این خصوص کسب کنیم که این امر بسیار حائز اهمیت است.

شناسایی آسیبهای اجتماعی کرج بسیار ضروری است

این مسئول عنوان کرد: شناسایی آسیبهای اجتماعی در کرج یک امر بسیار ضروری است که ضرورت این امر با توجه به کلانشهر بودن این منطقه و مسائل مختلف آن، بیش از پیش آشکار می شود.

پاپی اظهار داشت: همه دستگاه های ذیربط باید در راستای کمک به گسترش مطالعات کرج شناسی به کمک پژوهشکده کرج شناسی بیایند و تعاملها در این خصوص همواره تداوم داشته باشد تا نتیجه و هدف مورد نظر حاصل شود.

وی افزود: به طور کلی باید گفت که بوم شناسی همواره از اهمیت خاصی برخوردار است و به کمک آن می توانیم بسیاری از اطلاعات مورد نیاز را به دست آوریم و در برنامه ریزی ها از آنها استفاده کنیم.

بوم شناسی منطقه حصارک بالا و پایین کرج انجام شد

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که صورت گرفته، بوم شناسی منطقه حصارک بالا و پایین کرج بود که ضمن اینکه انجام چنین فعالیتهایی باید تداوم داشته باشد و از آن غافل نشویم.

عضو پژوهشکده کرج شناسی اضافه کرد: به دلیل ویژگی های قابل توجه و خاص کرج، امکان انجام بسیاری از مطالعات گسترده اجتماعی در این منطقه وجود دارد که این امر باید با جدیت دنبال شود و امکانات مورد نیاز برای آن فراهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید از همه ظرفیتهای موجود در زمینه کرج شناسی بهره مند شویم و هیچیک از این ظرفیتها به صورت بلااستفاده و بالقوه باقی نمانند.

امکانات مورد نیاز کرج شناسی در اختیار محققان قرار گیرد

وی یادآور شد: باید شرایطی فراهم شود تا علاقمندان و محققان بتوانند در صورت علاقه، مطالعات کرج شناسی را انجام دهند و امکانات مورد نیاز در حد امکان در اختیار آنها قرار داده شود.

پاپی افزود: این امر کمک می کند تا سطح کمی مطالعات کرج شناسی افزایش یابد که این امر در نهایت به سود این منطقه و استان البرز تمام می شود.

عضو پژوهشکده کرج شناسی گفت: البته صرف افزایش کمی اینگونه مطالعات و پژوهشها کافی نیست و باید کیفیت آنها نیز همواره مورد ارزیابی قرار گیرد تا این کیفیت همیشه در حد انتظار باشد.