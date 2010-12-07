نمایشگاه سرمایه گذاری ایران در قطر برگزار می شود

حبیب الله سرچمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: ششمین نمایشگاه و همایش بین المللی سرمایه گذاری در دوحه قطر برگزار می شود و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین با همکاری ستاد سرمایه گذاری مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در این نمایشگاه شرکت می کند.

وی افزود: نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری دوحه قطر از 29 آذر ماه تا دوم دی ماه امسال برگزار خواهد شد که در غرفه اختصاصی ایران زمینه های سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به طرف های خارجی معرفی و ارائه خواهد شد.

سرچمی تصریح کرد: هیئت ایرانی متشکل از 15 تن از بازرگانان و صنعتگران از استان قزوین به سرپرستی احمد عجم استاندار قزوین در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین از صاحبان صنایع و بازرگانان استان قزوین دعوت کرد در فرصت باقیمانده برای شرکت در این نمایشگاه بین المللی اعلام آمادگی کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با حضور صنعتگران کشورمان در همایش ها و نمایشگاههای بین المللی و معرفی بیشتر استان قزوین زمینه جذب سرمایه گذاران کشورهای مختلف در این استان بیشتر شود.

به گفته سرچمی این نمایشگاه با حمایت اتاق بازرگانی و صنایع قطر، سازمان بورس، شرکت سرمایه گذاری قطر زیر نظر نخست وزیر این کشور با حضور سازمانها و نهادهای فعال در بخش سرمایه گذاری، املاک و مستغلات و بانکداری کشورهای متعدد خارجی از20 تا 23 دسامبر مصادف با 29 آذرماه لغایت دوم دی ماه در دوحه برگزار خواهد شد.