سایت پژوهش در قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسن کاشی در تشریح خدمات و اهداف راه اندازی این سایت اظهار داشت: به استناد مصوبات جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به منظور ارائه خدمات به متقاضیان و نیز اطلاع‌رسانی برنامه­های هفته پژوهش استان متعهد شد که سایت هفته پژوهش را راه اندازی و فعال کند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی و مراکز آموزش عالی استان می توانند اطلاعات مورد نظر خود را شامل اعلام برنامه های هفته پژوهش در درون دستگاه و اخبار مرتبط با هفته پژوهش در قالب فایل doc (word به صورت الکترونیکی را به آدرس ایمیل research@ikiu.ac.ir ارسال کنند و از ارسال فایل هایی مانند pdf و jpg که نیاز به تایپ مجدد دارد پرهیز کنند.

مدیرکل دفتر پژوهش و آموزش استانداری بیان کرد: ثبت نام متقاضیان برای شرکت در نمایشگاه آثار و دستاوردهای پژوهشی و محصولات فناوری استان نیز از طریق همین وب سایت انجام خواهد شد.

وی از رمضان خوئینی به عنوان مسئول سایت مذکور نام برد و در خصوص مشخصات سایت گفت: نشانی وب سایت هفته پژوهش استان قزوین به آدرسhttp://research.ikiu.ac.ir و شماره تلفن تماس با مسئول سایت نیز 83715494 است.