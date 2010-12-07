1800 مورد بازرسی از واحدهای کار گلستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی شامگاه دوشنبه ر گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در این بازرسیها، 207 نفر از اتباع خارجی غیرمجاز را که فاقد پروانه کار بوده اند شناسایی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین در این طرح، زمینه را برای اشتغال 125 نفر از جویندگان کار ایرانی فراهم شد.

نوروزی با اشاره به 58 مورد برگ جریمه صادره ، اعلام کرد: در این رابطه هفت نفر از کارفرمایان متخلف نیز به محاکم و مراجع قضایی معرفی شدند.



مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: براساس موارد 120 و 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند.

وی اظهار داشت: همچنین این افراد باید مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار دریافت کنند.