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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۲

در 8 ماه اول سالجاری؛

1800 مورد بازرسی از واحدهای کار گلستان انجام شد

1800 مورد بازرسی از واحدهای کار گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان گفت: در هشت ماه اول سالجاری هزار و 837 مورد بازرسی از واحدهای کار و تولیدی استان صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله نوروزی شامگاه دوشنبه ر گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در این  بازرسیها، 207 نفر از اتباع خارجی غیرمجاز را که فاقد پروانه کار بوده اند شناسایی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین در این طرح، زمینه را برای اشتغال 125  نفر از جویندگان کار ایرانی فراهم شد.
 
نوروزی با اشاره به 58 مورد برگ جریمه صادره ، اعلام کرد: در این رابطه هفت نفر از کارفرمایان متخلف نیز به محاکم و مراجع قضایی معرفی شدند.
 
مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت:  براساس موارد 120 و 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه  دارای روادید ورود  با حق کار مشخص باشند.
 
وی اظهار داشت: همچنین این افراد باید مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه از وزارت کار و امور اجتماعی پروانه کار دریافت کنند.
کد مطلب 1205565

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