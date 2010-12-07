هیئت اقتصادی قطر وارد خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، استاندار خوزسان شامگاه دوشنبه در دیدار با این هیئت قطری با اشاره به اولویتهای جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط با کشورهای همسایه گفت: خوزستان می تواند به افزایش روابط اقتصادی بین ایران و قطر کمک زیادی کند.

سید جعفر حجازی در این دیدار از افزایش روابط اقتصادی و همکاری بین ایران و قطر استقبال کرد و در مورد پیشنهادهای مطرح شده اقتصادی و تجاری به بحث نشست.



در این دیدار هیئت سرمایه گذاری قطری به سرپرستی "المهندی" سرمایه گذار قطری از علاقه مندی و افزایش روابط اقتصادی خود به ویژه در بخش خرید مصالح ساختمانی از خوزستان خبر داد و این استان را یکی از قطبهای مهم اقتصادی منطقه دانست.



رئیس ستاد سرمایه گذاری استان با اشاره به سفر هیئت سوری به استان و بررسی دستاوردهای سفر این هیئت گفت: نحوه میزبانی و برنامه های ارائه شده شامل بازدیدها و اطلاع رسانی به هیئت مذکور نقش فراوانی داشت به همین دلیل هیئت سوری بارها به کیفیت دیدارشان از خوزستان اذعان کرده و قراردادهایی که در این سفر منعقد شد بسیار ارزشمند است.



حجازی اظهار داشت: با گذشت پنج ماه از برگزاری نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری استان، دروازه جذب سرمایه به داخل استان خوزستان نه تنها از سراسر استان بلکه از دیگر کشورها نیز باز شده است.



وی افزود: ارتباط های بسیار خوبی در این خصوص برقرار شده و نگاه به خوزستان نگاه جدیدی است که زمینه جذب سرمایه را به خوبی فراهم کرده است.



استاندار خوزستان ادامه داد: در سفرهایی که به کشورهای قطر، چین و ترکیه داشتیم آنها با ظرفیتها و استعدادهای استان خوزستان آشنایی نداشتند که این مسئله نشان می دهد که در این باره نتوانسته ایم ظرفیتهای استان را نه تنها به دنیا بلکه به داخل کشور نیز معرفی کنیم.



هفته گذشته نیز یک هیئت از کشور سوریه برای توسعه همکاریهای اقتصادی از بخشهای صنعتی، کشاورزی و بندری استان خوزستان بازدید کرد.