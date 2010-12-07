نفت از پائین ترین عمق میدان مارون تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، رئیس اداره مهندسی عملیات مخازن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اعلام این خبر گفت: این تولید از طریق چاه شماره 366 مارون و انجام آزمایشات ضروری به دست آمد و بدین ترتیب برآوردهای اولیه درخصوص احتمال وجود نفت در این عمق به اثبات رسید.

رضا جعفری زاده افزود: بر همین اساس، نتایج حفاری این چاه موجب تغییراتی در میزان حجم نفت درجا و قابل استحصال این مخزن شده که در آینده نتایج محاسبات مربوطه اعلام خواهد شد.



وی اظهار داشت: چاه مورد اشاره که با هدف تزریق آبهای زائد واحد نمکزدایی شماره دو مارون حفاری شد، هم‌اکنون با دبی اولیه 500 بشکه نفت در روز در مدار تولید قرار داشته و محاسبات انجام شده حاکی از استحصال حدود چهار میلیون دلار تاکنون از بابت تولید نفت این چاه است.



همچنین اسماعیل ملک‌زاده کارشناس اداره مهندسی عملیات مخازن که مسئولیت پیگیری چاه مزبور را به عهده داشت نیز گفت: با توجه به اطلاعات ارزشمند کسب شده به منظور توصیف و گسترش هرچه بیشتر مخزن، حفاری یک حلقه چاه توصیفی در این بخش از مخزن در دستور کار قرار دارد.



این کارشناس بخشی از فعالیتهای انجام شده در زمینه تولید بهینه و افزایش پتانسیل هیدروکربوری مخزن آسماری میدان مارون را یادآور شد و گفت: در سال 1387 چاه شماره 351 مارون که از جمله چاه های توصیفی بود با دبی اولیه یک ‌هزار بشکه نفت در روز در مدار تولید قرار گرفت که در نتیجه محاسبات اولیه، بیانگر افزایش حدود یک میلیارد و 100 میلیون بشکه نفت به میزان نفت درجای مخزن است.



وی تولید کنونی مخزن آسماری میدان مارون را حدود 500 هزار بشکه نفت در روز عنوان کرد و افزود: با کشف جدید، انتظار می‌رود که این ظرفیت تولید نفت تغییر یابد.



میدان مارون در شمال شرقی شهر اهواز واقع شده و دارای سه مخزن آسماری، بنگستان و خامی است که مخازن آسماری و بنگستان نفتی و مخزن خامی آن گازی است.