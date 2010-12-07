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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۶

590 مبلغ عاشورایی به سراسر سیستان و بلوچستان اعزام شدند

590 مبلغ عاشورایی به سراسر سیستان و بلوچستان اعزام شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: در آستانه فرا رسیدن ماه محرم با هدف احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر 590 مبلغ پیام آور عاشورایی به سراسر استان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام محسن محمد زاده عصر دوشنبه در گردهمایی پیام آوران عاشورایی در زاهدان اظهار داشت: در راستای ترویج ارزشهای دینی مبلغان دینی به سراسر شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان اعزام می شوند.

وی گفت: از مهمترین برنامه های تبلیغی روحانیون اعزامی ترویج سیره عملی، فضایل اخلاقی و معنوی امام حسین(ع) و نیز مساله خطیر ولایت با استفاده از منابع معتبر و شناخته شده است.

مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: از دیگر رویکرهای تبلیغی و فعالیتهای روحانیون طی مدت زمان فعالیت در سیستان و بلوچستان، تشریح فتنه ها بر علیه انقلاب اسلامی، فرهنگ سازی برای اقامه نماز اول وقت و برگزاری نماز ظهر تاسوعا و عاشورا به عنوان پیام اصلی این قیام است.

محسن ارباب افضلی معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این گردهمایی بیان داشت: نیروی انتظامی با همکاری مردم، امنیت برنامه ها و آیین های عزاداری ایام محرم را به خوبی در این استان تامین و برقرار خواهد کرد.

کد مطلب 1205575

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