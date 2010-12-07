590 مبلغ عاشورایی به سراسر سیستان و بلوچستان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام محسن محمد زاده عصر دوشنبه در گردهمایی پیام آوران عاشورایی در زاهدان اظهار داشت: در راستای ترویج ارزشهای دینی مبلغان دینی به سراسر شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان اعزام می شوند.

وی گفت: از مهمترین برنامه های تبلیغی روحانیون اعزامی ترویج سیره عملی، فضایل اخلاقی و معنوی امام حسین(ع) و نیز مساله خطیر ولایت با استفاده از منابع معتبر و شناخته شده است.

مسئول اعزام مبلغ تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: از دیگر رویکرهای تبلیغی و فعالیتهای روحانیون طی مدت زمان فعالیت در سیستان و بلوچستان، تشریح فتنه ها بر علیه انقلاب اسلامی، فرهنگ سازی برای اقامه نماز اول وقت و برگزاری نماز ظهر تاسوعا و عاشورا به عنوان پیام اصلی این قیام است.

محسن ارباب افضلی معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان نیز در این گردهمایی بیان داشت: نیروی انتظامی با همکاری مردم، امنیت برنامه ها و آیین های عزاداری ایام محرم را به خوبی در این استان تامین و برقرار خواهد کرد.