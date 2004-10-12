تسليم استوارنامه سفير جمهوري اسلامي ايران به پادشاه بلژيك

به گزارش خبرگزاري مهر، در جريان اين مراسم پادشاه بلژيك طي گفگو با سفير جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر اهميت ابعاد مختلف روابط جمهوري اسلامي ايران و بلژيك اظهار اميدواري كرد كه با استفاده از فرصتهاي موجود، روابط دو كشور در همه زمينه ها بوپژه فرهنگي، كنسولي، اقتصادي و سرمايه گذاري تقويت شود.

سفيرجمهوري اسلامي ايران با استقبال از گسترش همكاريها، برنامه هاي مورد نظر براي تحكيم هرچه بيشتر مناسبات دو كشور را در زمينه هاي مختلف تشريح نمود كه مورد توجه پادشاه بلژيك قرار گرفت.

دكتر آهني ضمن مهم خواندن همكاريهاي دو كشور اظهار داشت: با تقويت همكاريهاي كنسولي مشكلات شهروندان ايراني كه خوشبختانه از موقعيت شغلي و اجتماعي افتخارآميزي در بلژيك برخوردارند نيز كاهش خواهد يافت.

در اين ديدار همچنين در زمينه مواضع و ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص استفاده از انرژي هسته اي توضيحاتي از سوي سفير جمهوري اسلامي ايران ارائه گرديد. وي ضمن تاكيد بر اهميت استفاده صلح آميز ايران از تكنولوژِ هسته اي، خاطر نشان ساخت كه جمهوري اسلامي ايران براي رفع هرگونه سوءتفاهم و رفع نگرانيهاي احتمالي اروپا آمادگي دارد و همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي را در چارچوب مقررات بين المللي با جديت و به طور شفاف ادامه خواهد داد.

آهني درادامه اين گفتگو ضمن تشريح تحولات عراق و با ابراز نگراني نسبت به شرايط سختي كه در پي حمله نظامي و حضور نيروهاي خارجي بر ملت عراق تحميل شده است، بر لزوم واگذاري هرچه سريعتر امور به ملت عراق تاكيد نمود.

پادشاه بلژيك نيز ضمن اشاره به اوضاع فعلي در عراق، برگزاري انتخابات به موقع در اين كشور را بسيار حائز اهميت دانست.