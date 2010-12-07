180 هزار مددجوی بهزیستی فاقد مسکن در کشور شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، احمد اسفندیاری دوشنبه شب در مراسم بهره برداری از 49 واحد محرومین شهری بهزیستی خراسان جنوبی در بیرجند، اظهار داشت: بیش از دو میلیون و 800 هزار مددجو در بانک اطلاعاتی این سازمان ثبت نام و از خدمات مستمر و غیر مستمر بهره مند شده اند که از این تعداد 180 هزار نفر با مشکل مسکن مواجه اند.

وی عنوان کرد: دولت عدالت‌ محور در سال جاری از محل تسهیلات مسکن یک هزار و 200 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی اختصاص داده است.

اسفندیاری با اشاره به اینکه در اجرای برنامه های نهضت مسکن از امسال کار ساخت 60 هزار واحد مسکونی به صورت سالانه برای مددجویان این سازمان آغاز می شود، خاطر نشان کرد: در این راستا واگذاری زمین، انشعاب و آماده سازی آن نیز رایگان خواهد بود.

به گفته وی علاوه بر این 200 میلیون ریال وام قرض ‌الحسنه مسکن با بازپرداخت 20 ساله در اختیار مددجویان قرار می‌ گیرد.

اسفندیاری با بیان اینکه 180 هزار مددجوی بهزیستی در کشور فاقد مسکن هستند، اظهار داشت: در این زمینه ساخت 200 هزار مسکن برای مددجویان بهزیستی کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه ساخت این تعداد واحد مسکونی با همکاری خیرین انجام خواهد شد، افزود: از این تعداد 100 هزار واحد متعلق به معلولان و مابقی با اولویت زنان سرپرست خانوار به سایر مددجویان تعلق دارد.

سرپرست سازمان بهزیستی کشور بر تسریع روند ساخت و ساز مسکن معلولان تاکید کرد و یادآور شد: در صورت تامین مسکن مددجویان، قسمت زیادی از مشکلات این قشر حل خواهد شد.