49 واحد مسکن محرومین بهزیستی خراسان جنوبی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی دوشنبه شب در مراسم بهره برداری از این واحدها، اظهار داشت: جهت ساخت هر یک از این واحدها 120 میلیون ریال اعتبار بلاعوض از محل اعتبارات سفرهای دور دوم رئیس جمهوربه استانها اختصاص یافته است.

محمد حسن اکبری مطلق با بیان اینکه با بیان اینکه از این واحدها 16 واحد در بیرجند است، افزود: هم اکنون 480 واحد مسکونی مددجویان بهزیستی استان درحال ساخت است.

وی اضافه کرد: از محل طرح نهضت مسکن، سهمیه این سازمان ساخت 790 واحد مسکونی برای مددجویان است که بزودی عملیات اجرایی آن نیز آغاز می شود.

اکبری مطلق همچنین به تصویب ساخت 70 واحد مسکونی برای مددجویان این سازمان از محل اعتبارات سفر سوم رئیس جمهور به این استان اشاره کرد و ادامه داد: از این تعداد 35 واحد آن طی سال جاری و 35 واحد دیگر در سال آینده احداث خواهد شد.

مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: قبل از سال 1383 فقط بیش 400 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی این استان تحویل شده است.