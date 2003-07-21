آمريكا براي مانور نظامي در عراق از شيوه هاي رژيم صهيونيستي استفاده مي كند

به گزارش خبرگزاري مهرروزنامه لبناني " السفير" درشماره امروز خود با اعلام اين مطلب نوشت: معاون وزيردفاع آمريكا كه به عراق سفر كرده است در ديداري با پل برمر حاكم غيرنظامي آمريكا درعراق گفته است: براي مانور نيروهاي آمريكايي درشهرهاي عراق بهتر است از شيوهاي اسراييل استفاده شود .

وي گفت: عقب نشيني نيروهاي آمريكاازمركز شهر فلوجه گامي درجهت اجراي استراتژي آمريكا درمواجه با گروههاي طرفدار صدام حسين و مبارزان عراقي خواهد بود.

منابع مطلع به روزنامه السفيراعلام كردند: وولفويتز از شخصيتهاي عراقي خواسته با مقامات وزارت دفاع آمريكا براي بازسازي عراق همكاري كنند.

ناظران سياسي معتقدند سفر معاون وزير دفاع آمريكا به عراق با هدف نجات نيروهاي آمريكايي از باتلاقي كه هم اكنون نيروهاي ائتلاف درعراق گرفتار آن شده اند، صورت گرفته است .

به نوشته روزنامه السفير،در گزارشي كه معاون وزير دفاع از هيات پنج نفره دريافت كرد.

دراين گزارش آمده بود امكان استفاده از نيروهاي داخلي براي حمايت از نيروهاي آمريكايي درعراق وجود دارد ولي اين امر مستلزم همكاري با عراقهاي است .

به نوشته اين روزنامه،وولفويتز با ديدن اين گزارش ازشخصيتهاي معروف عراقي خواست به مردم عراق اعلام كنند ازدرگيري با نيروهاي آمريكايي خودداري كرده تا هر چه سريعتر گامها براي بازسازي اين كشور برداشته شود و روند طبيعي به عراق بازگردد .

روزنامه السفيرهمچنين ازاقدام فرماندهي مركزي نيروهاي آمريكا مبني بر آموزش شماري شبه نظامي در پايگاه"پراگ -بوداپست " به منظور تشكيل هسته مركزي نيروهاي امنيت داخلي عراق خبر داده است .

اين روزنامه افزود: تا سه ماه ديگر معضل ناامني درعراق با همكاري يگانهاي اطلاعاتي ارتش آمريكا و شبه نظاميان حل خواهد شد .

روزنامه السفير در پايان نوشت: به محض پخش اطلاعات مربوط به تشكيل اداره امنيت عمومي درعراق مقامات آمريكايي از كارمندان وزارت خارجه عراق خواستند به سركارهاي خود بازگردند.