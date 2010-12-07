بررسی ویژه نرخ ارز و درآمد 60 هزار میلیارد تومانی در بودجه 90

رحیم ممبینی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که رئیس جمهوری دستور تداوم کاهش نرخ دلار را به بانک مرکزی صادر کرده است، آیا این موضوع برای تعیین قیمت دلار در بودجه سال 90 لحاظ خواهد شد یا خیر؟ گفت: یکی از عوامل مهم بودجه سال 90 تعیین قیمت دلار (معادل ارزی) است و با توجه به بحث عواید حاصل از فروش نفت، قیمت دلار نقش تاثیرگذاری در بودجه خواهد داشت.

نقش دلار در بودجه

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه مطالعات و بررسی هایی برای تعیین قیمت دلار در بودجه 90 انجام شده اما رقم آن هنوز نهایی نشده است، افزود: محاسباتی که بر اساس عواید حاصل از نفت برای بودجه صورت می گیرد و جزو منابع مهم بودجه است، یکی قیمت فروش نفت به ارز و دیگری نرخ تبدیلی ارز به ریال است.

وی با اشاره به اینکه نرخ ریالی آن هنوز نهایی نشده است، تصریح کرد: منتظر برگزاری جلسات خاصی در این ارتباط هستیم که این جلسات باید تشکیل شود.

ممبینی عنوان کرد: گزارش بانک مرکزی و سایر گزارشات مربوطه باید مورد بررسی قرار گیرد، همچنین با توجه به سیاستهای پولی و مالی دولت و یکسری ملاحظات دیگر، قیمت ارز تعیین می شود.

وی با بیان اینکه تعیین قیمت ارز تابع عوامل متعددی است، گفت: تعیین نرخ دلار در بودجه 90 باید به طو ویژه مورد بررسی قرار گیرد که در حال انجام است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد مصارف ارزی بودجه 90 اظهارداشت: درآمد حاصل از نفت در بودجه امسال رقمی معادل 43 هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت 65 دلار است، در عین حال نرخ دلار 985 تومان در بودجه امسال لحاظ شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی هم برای استفاده از منابع آن وجود نداشت، گفت: دولت معادل یک میلیارد و 400 میلیون تومان در بودجه برای اختصاص به مناطق محروم متعهد شده بود، همچنین تعهداتی به بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی وجود داشت، یعنی منابع ارزی بودجه امسال تنها این دو مورد بود.

ممبینی با بیان اینکه مصارف ارزی به آن شکل در بودجه امسال تعریف نشده است، خاطرنشان کرد: همین فضای کاری برای مصارف ارزی و تعیین قیمت دلار در بودجه 90 وجود خواهد داشت.

پیش بینی 60 هزار میلیارد تومان درآمد در بودجه 90

وی پیش بینی کرد که درآمدهای دولت اعم از مالیاتی و غیر مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده به 60 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. وی در عین حال عنوان کرد: درآمدهای مذکور برای امسال معادل 50 هزار میلیارد تومان بوده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری رشد درآمدهای مالیاتی تا پایان برنامه را 8 درصد اعلام کرد و گفت: برای سال آینده 7 دهم درصد اضافه خواهد شد، یعنی رقم 1.5 درصدی سهم دولت با رقم مذکور به 2.2 درصد خواهد رسید.