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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۳

درپی اقدام برزیل و آرژانتین ؛

اروگوئه دولت فلسطینی را به رسمیت می شناسد

اروگوئه دولت فلسطینی را به رسمیت می شناسد

اروگوئه نیز در سیاستی هماهنگ با برزیل و آرژانتین از آمادگی خود برای شناسایی دولت مستقل فلسطینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "روبرتو کوندو" معاون وزیر خارجه اروگوئه گفت: مطمئناً اروگوئه در سال آتی از همان راهی که آرژانتین رفت پیروی خواهد کرد.

گفتنی است پیشتر برزیل و آرژانتین از آمادگی خود برای شناسایی فلسطین بعنوان یک دولت مستقل در مرزهای 1967 خبر داده بودند.

"کریستینا فرناندز کرشنر" رئیس جمهوری آرژانتین درتماس تلفنی با "ابومازن" از به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین در آینده نزدیک خبر داده است.

رئیس جمهور آرژانتین به ابومازن تاکید کرده که به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین تنها یک اقدام سیاسی نیست، بلکه عملی اخلاقی به شمار می آید.
 
برزیل نیز روز جمعه در نامه ای به "ریاض المالکی" وزیر خارجه دولت انتصابی فلسطین تحویل داده شد کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناخت.
کد مطلب 1205605

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