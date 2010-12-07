به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در مراسم تجلیل از مدال آوران از حضور باتاخیر مارادونا در ایران خبر داد و در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا ماردونا برای هدایت تیم ملی فوتبال به تهران خواهد امد تنها سرش را به نشانه تایید تکان داد.

یک منبع نزدیک به مارادونا در واکنش به خبر مربیگری تیم ملی ایران در رسانه های این کشور گفت: با عقل جور درنمی آید. باید خیلی مراقب باشیم چون دیگران از نام مارادونا برای عنوان روزنامه‌هایشان بهره می برند.

وی در ادامه به آژانس خبری آلمان گفت: اینها شایعاتی بی پایه و اساس هستند. علاوه بر این، بدون اینکه قصد داشته باشیم ایران را دست کم بگیریم، پیشنهادهای بهتری هم پیش روی مارادونا قرار دارد. ضمن اینکه با انتخاب روسیه و قطر به عنوان میزبانان جام های جهانی 2018 و 2022 اکنون بازارهای جدیدی پیش روی ما قرار دارد.

این منبع نزدیک افزود: دیه گو تیم نزدیک تری را می خواهد. این مربی در نظر دارد مربیگری تیمی در آرژانتین را بر عهده بگیرد و یا کشوری که به لحاظ تاریخی به آرژانتین نزدیک باشد. مثل چیزی که مردم در خصوص پرتغال می گویند. مارادونا می خواهد به خانواده‌اش نزدیک باشد.

دیه گو مارادونا به دلیل کسب نتایج ضعیف در رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی از سمت مربیگری این تیم برکنار شد.