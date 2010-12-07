20 شرط مسئولان برای ارائه تسهیلات به پتروشیمی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نبود صنایع مادر در گلستان از دیرباز تاکنون باعث عقب افتادگی این منطقه شده است و بهره برداری پتروشیمی گلستان، می تواند این استان را عسلویه دوم در شمال تبدیل کند و چهره صنعتی و اقتصادی استان را عوض کند.

کلنگ اجرای مجتمع پتروشیمی گلستان در 24 آبانماه سال 85 با حضور مسئولان کشوری و استانی در 10 کیلومتری شهرستان آق قلا در شمال گلستان به زمین زده شد و در پذیره نویسی آن حدود 95 هرار نفر شرکت کردند.

سرمایه مردمی این طرح بیش از دو هزار و 800 میلیارد ریال است که این اعتبارات تنها چهار درصد از پروژه احداث پتروشیمی گلستان را بخود اختصاص داده است.

طبق برآوردهای اولیه، این پروژه باید در آذرماه سال 90 به پایان برسد ولی به دلیل حمایت نشدن و اختصاص نیافتن تسهیلات ارزی شاید دو سال بعد از زمان اعلام شده، افتتاح شود.



در حال حاضر در این طرح حدود 400 نفر اشتغال دارند که با بهره برداری از آن دو هزار و 500 نفر بصورت مستقیم و 10 هزار نفر به صورت غیرمستقیم شاغل می شوند.

رئیس هئیت مدیره پتروشیمی گلستان گفت: در سفر سوم هیئت دولت به استان بیش از 89 میلیون دلار و 59 میلیون یورو از منابع ارزی به بانک ملی استان برای این طرح ابلاغ شد که هنوز تخصیص نیافته است.

التفات کامیاب افزود: این مبلغ جدا از اعتبار 40 میلیارد تومانی است که از طریق بانک صنعت و معدن قرار است به این طرح کمک شود.

وی از فروش اوراق مشارکت افزون بر 50 میلیارد ریالی برای این طرح خبر داد و اظهار داشت: مذاکرات لازم با بانک ملت در این زمینه انجام شده است.



وی یکی از مشکلات این طرح ملی را بروکراسی اداری دانست و گفت: بروکراسی اداری ناشی از هماهنگی ها و شرط و شروطها تاخیر زیادی در اجرای پروزه ایجاد ایجاد کرده است.

20 شرط برای ارائه تسهیلات ارزی پتروشیمی کامیاب بیان داشت: بانک ملی برای پرداخت منابع ارزی بیش از 20 شرط گذاشت که 15 شرط آن انجام شده است و شروط دیگر نیز در حال انجام است. رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گلستان گفت: شرط اصلی برای این طرح شامل افزایش سرمایه شرکت تا بیش از 100 میلیارد توکان است که سرمایه فعلی افزون بر 47 میلیارد و 300 میلیون تومان است.

وی یادآورشد: واریز 10 درصد مبلغ ارزی دریافت شده به صورت نقدی به بانک، رهن حدود 300 هکتار از املاک در بانک و پرداخت هزنیه ای بیش از یک میلیارد و 40 میلیون تومان حق کارشناسی از دیگر شروط است. کامیاب عنوان گرد: درخواست رهن ملکی غیر از محل اجرای پروزه که افزون بر 42 میلیارد تومان بصورت سرمایه یا ملک نزد بانک از جمله توافقهایی است که با بانک صورت گرفته است. رئیس هئیت مدیره پتروشیمی گلستان یادآورشد: احداث پتروشیمی گلستان کلید رهایی استان از محرومیت است و ارزش آن را دارد که استاندار، نمایندگان مجلس و نماینده ولی فقیه در استان و سایر افراد بانفوذ برای حل معضلاب آن بیشتر تلاش کنند.



عدم تخصیص اعتبار ارزی مهمترین مشکل

وی اصلی ترین مشکل و تاخیر در احداث مجتمع عظیم پتروشیمی گلستان را عدم اعظای اعتبارات تخصیص یافته و تامین وامهای ارزی اعلام کرد.

رئیس هئیت مدیره پتروشیمی گلستان بیان داشت: پیشرفت این پروزه عظیم بعد از گذشت چهارسال حدود 15 درصد است و تاکنون 900 میلیارد ریال برای آن هزنیه شده است.

وی اعلام کرد: برای تکمیل این طرح تا پایان سال 92 بیش از هفت هزار میلیارد ریال برای پتروشیمی گلستان نیاز است.

