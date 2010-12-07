به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها همه ساله به مناسبت یادبود"جیگاروکانو" بنیانگذار جودو و با حضور بهترین های دنیا در توکیو برگزار می شود. برای حضور در این رقابتها که به صورت "گراند اسلم" برگزار می شود عنوان داران جهانی و المپیک به نام دعوت می شوند.

در برخی از ادوار این مسابقات جودوکاران ایرانی نیز حضور داشتند، از محسن ذکریا و محمدرضا رودکی گرفته تا میراسماعیلی و معلومات و سرلک، که به دلیل سطح بالای مسابقات کمتر موفق به کسب مدال شده اند.

فدراسیون جودو در تلاش است که سیامک عدل کسروی جودوکار ایرانی مقیم ژاپن را در رقابتهای سالجاری کانوکاپ شرکت دهد. این مسابقات جمعه و شنبه پیش رو برگزار می شود و در صورت موافقت کمیته برگزاری، عدل کسروی به عنوان تنها ایرانی در این مسابقات به روی تاتامی خواهد رفت.