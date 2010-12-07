  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

عدل کسروی در مسابقات جودو کانوکاپ به روی تاتامی می‌رود

عدل کسروی در مسابقات جودو کانوکاپ به روی تاتامی می‌رود

جودوکار ایرانی مقیم ژاپن با هماهنگی فدراسیون در رقابتهای جایزه بزرگ توکیو موسوم به کانوکاپ شرکت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها همه ساله به مناسبت یادبود"جیگاروکانو" بنیانگذار جودو و با حضور بهترین های دنیا در توکیو برگزار می شود. برای حضور در این رقابتها که به صورت "گراند اسلم" برگزار می شود عنوان داران جهانی و المپیک به نام دعوت می شوند.

در برخی از ادوار این مسابقات جودوکاران ایرانی نیز حضور داشتند، از محسن ذکریا و محمدرضا رودکی گرفته تا میراسماعیلی و معلومات و سرلک، که به دلیل سطح بالای مسابقات کمتر موفق به کسب مدال شده اند.

فدراسیون جودو در تلاش است که سیامک عدل کسروی جودوکار ایرانی مقیم ژاپن را در رقابتهای سالجاری کانوکاپ شرکت دهد. این مسابقات جمعه و شنبه پیش رو برگزار می شود و در صورت موافقت کمیته برگزاری، عدل کسروی به عنوان تنها ایرانی در این مسابقات به روی تاتامی خواهد رفت.

کد مطلب 1205620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها