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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۹

300 روحانی به مناطق مختلف ایلام اعزام شدند

300 روحانی به مناطق مختلف ایلام اعزام شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام گفت: به مناسبت ماه محرم 300 روحانی به مناطق مختلف ایلام اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام حجت الله شریفی راد صبح سه شبنه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مبلغان از حوزه های علمیه قم به استان ایلام اعزام شده اند.

وی ادامه داد: این افراد در ماه های محرم و صفر در مناطق مختلف شهری و روستایی استان مستقر و به اجرای برنامه های تبلیغی می پردازند.

این مسئول برپایی نماز های جماعت، برگزاری آیینهای عزاداری و سوگواری دهه اول محرم و سخنرانی در زمینه تبیین و تشریح اهداف قیام امام حسین(ع) و واقعه عاشورا را از جمله فعالیتهای این روحانیان دانست.

وی یادآور شد: 600 باب مسجد، حسینیه و زیارتگاه در مناطق شهری و روستایی استان ایلام وجود دارد.
 

کد مطلب 1205622

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