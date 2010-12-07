به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری دیشب در اولین همایش حمایت از توسعه و توانمند سازی تشکلها در تهران گفت: در دو سال گذشته تعداد تشکلهای صادراتی کشور 2 برابر شده که این به معنای افزایش قدرت پردازش اطلاعات است.

وزیر بازرگانی افزود: هم اکنون اقتصاد ملی ایران از حضور 133 تشکل ملی برخوردار است که اطلاعات را در سطح بالاتر از بنگاه تجزیه و تحلیل می کنند، این در حالی است که در گذشته یکی از انتقادات وزارت بازرگانی به اتاق این بوده است که پارلمان بخش خصوصی نباید محل تجمع بنگاه ها باشد بلکه باید محلی برای تجمع تشکل ها محسوب شود.

وی تصریح کرد: زمانی که اتاق بازرگانی در مورد یک موضوع اقتصادی و مباحث مرتبط با خصوصی سازی به نتیجه می رسد در واقع نگاه بنگاهی را تجزیه و تحلیل کرده و از مجموع این تحلیل های تشکلی به یک نتیجه کلی می رسد که فراتر از جایگاه بنگاهی در مورد آن نظر داده شده است.

به گفته غضنفری، هم اکنون اتاق بازرگانی دارای 7 تشکل وارداتی است که 3 تشکل دیگر نیز با اخذ مجوزهای لازم به زودی به این تعداد اضافه می شود. بنابراین می توان فعل واردات را با کمک این تشکلها به گونه ای انجام داد که موثر یا غیر موثر باشد؛ به این معنا که واردات اشتغال زا یا مانع اشتغال باشد.

وزیر بازرگانی ادامه داد: زمانی واردات پشتیبان تولید و صادرات شود و در نهایت منجر به ورود کالاهای کیفی به کشور باشد آنگاه واردات موثری صورت گرفته است که قانونی بوده و نیازمند تشکل است اما وارداتی که مسئولیت اجتماعی خود را نمی‌پذیرد باید مسیرش تغییر کرده و متوقف شود.

این عضو کابینه دهم خاطر نشان کرد: اگر تشکلهای وارداتی، صادراتی و تولیدی بتواند کنار هم برنامه ای برای اقتصاد کشور ارائه دهد به راحتی می توانند مزیت های تولیدی کشور را شناسایی کنند و نظام جامع و استراتژیک تولید صادراتی را شکل دهند، چرا که این تشکل ها حلقه های زنجیری هستند که می توانند در موضوع واردات منجر به تولید و تولیدات آنها منجر به صادرات شود.

غضنفری گفت: زمانی می توان بر روی این واردات قسم خورد که تولیدی صورت دهد که می تواند صادرات را مدیریت کند و در واقع با مدیریت قیمت به بازارهای جهانی راه یابد.

وی گفت: هم اکنون کشور در افق جدیدی از برنامه ریزی قرار گرفته است و بنا دارد وارد راهی شود که اصلاحات اقتصادی را صورت دهد، در این میان نباید دچار این اشتباه تاریخی شد که مخالفتهای بی مورد با این طرح صورت گیرد.

وزیر بازرگانی ادامه داد: در گذشته مخالفت با دولت نوعی ترقی خواهی محسوب می شد و برخی معتقد بودند اگر با دولت مخالفت کنند جایگاه بهتری خواهند داشت اما این قضاوت اشتباه است، تجربه دنیا نیز همین را می گوید؛ در نتیجه زمانی که به تشکلهای تجاری ترکیه کشوری در نزدیکی ایران نگاه می اندازیم مشاهده می شود تجار ترکیه همسو با سیستم دولتی حرکت می کنند.

غضنفری ادامه داد: اینکه هر تشکلی که بیشتر علیه دولت صحبت کند محبوب تر باشد، اشتباه است چرا که تشکلها جایی برای کار سیاسی نیست و اگرچه اتاق بازرگانی در مورد مسائل اقتصادی اظهار نظر می کند اما برای سخن سیاسی جایی ندارد.

وی ادامه داد: اینکه یک طرح از زبان چه کسی بیرون آمده دلیل مخالفت نیست چرا که اتاق بازرگانی جایگاه انجام کار سیاسی نبوده و نخواهد بود.

به اعتقاد وزیر بازرگانی، قرار نیست اتاق بازرگانی و تشکلها جایگاهی برای تغییر اهداف و دولت باشد، لذا اصل 44 که پایگاه شکل گیری آن از چنین جلساتی بوجود آمده است، باید تقویت شود.

وزیر بازرگانی ادامه داد: وزارت بازرگانی آماده است تشکلهایی که با وزارت بازرگانی همراهی می کند اما در اتاق ثبت نشده است، بیایند و در اتاق بازرگانی به ثبت برسند چرا که ما دلیلی برای کار جداگانه نمی بینیم. البته ما در گذشته به اتاق بازرگانی هشدار داده بودیم که اگر در مورد تشکل های وارداتی به زودی وارد عمل نشود وزارت بازرگانی دست به کار خواهد شد؛ بنابراین تشکلهایی با مجوز وزارت بازرگانی تشکیل شد اما از این پس هیچ تشکلی نباید بگوید خواهان ثبت در اتاق نیست چرا که از وزارت بازرگانی مجوز گرفته است.

غضنفری به بخش خصوصی وعده داد تا در آینده ای نزدیک جلسه ای برای بررسی موضوع کنترل قیمتها داشته باشد تا در آن به شعار فعالان اقتصادی مبنی بر چگونگی قیمت گذاری و کنترل قیمتها پاسخ دهد.

وی گفت: سیاست دولت این است که در هدفمند کردن یارانه ها هزینه های ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را در واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق بهره وری جبران شود چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد به هدف نهایی این بانک دست نخواهیم یافت.

وی ادامه داد: این تفکر که به دلیل گران شدن حاملهای انرژی باید قیمت کالاها افزایش یابد در دولت پذیرفته نیست و اگرچه ممکن است این سیاست و این سخن برای بخش خصوصی ثقیل باشد و دولت محکوم شود در ذهن بخش خصوصی شکل گیرد اما اگر بخواهیم تولید بهره ورانه داشته باشیم باید ویروس هزینه را در مکان تولید هزینه از بین ببریم و بهره وری را افزایش دهیم.

وزیر بازرگانی گفت: اگر بهره وری افزایش نیابد در واقع به مانند این خواهد بود که می خواستیم آب را در یک ظرف کم کنیم تا قایق تولید به حرکت درآید و سنگهای پیش روی آن از میان برداشته شود اما اگر این آب بیشتر شود قایق هیچ گاه به سنگها برخورد نمی کند و سنگها همچنان ته آب می ماند.

وی در پاسخ به انتقاد برخی از فعالان اقتصادی مبنی بر اینکه تعدادی از وزارتخانه ها کارهای خود را به بخش خصوصی واگذار نمی کنند از آنها در خواست کرد تا اندکی صبر و تحمل داشته و اجازه دهند اهمیت بخش خصوصی برای تمامی دستگاه های دولتی همگانی شود.

غضنفری گفت: به نظر می رسد تشکلها 3 وظیفه اصلی دارند؛ به این معنا که وقتی به سراغ اجرای اصل 44 می آییم و به بنگاه و بخش خصوصی می گوییم دولت کار حاکمیت انجام دهد و بخش خصوصی به تصدی گری بپردازد در واقع یک حلقه اتصال را طلب کرده ایم که از مسائل تصدی گری و انتقال استراتژی ها و راهبردها و اهداف میان تمامی بخش ها شکل گیرد.

وزیر بازرگانی پیاده سازی اصل 44 را به یک اتوبان دو طرفه تشبیه کرد و گفت: دولتی ها از یک سمت این اتوبان و بخش خصوصی در سمت دیگر آن در حرکت هستند. در این میان تشکلهای بخش خصوصی آگاه باشند که برنامه ها، اهداف و سیاست های کلی نظام چیست و همسو با آن حرکت کنند.

وی ادامه داد: باید بپذیریم قرار است بخش خصوصی و دولت اعضای یک تیم باشند که قرار است با هم بازی کنند در این میان دولت وظیفه دارد سخن بخش خصوصی را بشنود و از این بخش نیزانتظار دارد استراتژیها و اهداف بلند مدت خود را از طریق تشکلها پیاده سازی کند که هدفمند سازی یارانه ها یکی از مثالهای عینی این موضوع است.

غضنفری تاکید کرد: دولت و بخش خصوصی نباید بردارهای مقابل هم باشند که البته تشکلها نیز وظیفه دارند نظرات خود را به دولت انعکاس دهند، با اهداف و برنامه های دولت منطبق شوند و به اعضا خدمات دهی داشته باشند.

وزیر بازرگانی نهضت کاهش قیمت تمام شده را یک برنامه عملیاتی در سطح بنگاه ها دانست و گفت: بر اساس این برنامه ارتقاء کیفیت باید مدیریت شده و کاهش هزینه ها و در تشکلهای صادراتی رقابت علیه اعضا شکل نگیرد.

وی ادامه داد: هم اکنون با نگاه به اهداف و آرمانهای متعالی نظام در حال برداشتن گامهایی هستیم که بر اساس آن افقهای روشنی ترسیم شده است؛ بنابراین در آینده تشکلها باید پویا، خلاق و همراه با نظام بتواند نقش بزرگتری را بر عهده گیرد.