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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۷

معاون وزیر خارجه آمریکا:

عربستان در پی تولید سریع انرژی اتمی است/ سرمایه گذاری700 میلیارد دلاری

عربستان در پی تولید سریع انرژی اتمی است/ سرمایه گذاری700 میلیارد دلاری

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اقتصادی اعلام کرد: عربستان سعودی در پی تولید انرژی هسته ای برای استفاده صلح آمیز است و آنها به سرعت خواهان رسیدن به این هدف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانچسکو سانچز" که در ریاض حضور دارد با اشاره به تمایل عربستان برای ایجاد تنوع در منابع انرژی مورد استفاده خود اظهار داشت: عربستان در نظر دارد در 10 سال آتی از انرژی هسته ای استفاده کند.

معاون وزیرخارجه آمریکا که در راس هیاتی از بازرگانان و متخصصان بخش زیربنایی و انرژی به عربستان سفر کرده، در ادامه افزود: ریاض در نظر دارد با توافقی 500 تا 700 میلیارد دلاری طی سالهای 2010 تا 2014 در زمینه تاسیسات زیربنایی و ایجاد منابع جایگزین انرژی سرمایه گذاری کند.

در عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، هم اکنون حتی نیروگاههای تولید برق نیز با نفت و گاز فعالیت می کنند. ریاض در سال 2008 توافقی را با واشنگتن در زمینه فناوری صلح آمیز هسته ای به امضا رساند و مذاکراتی در همین زمینه نیز طی سال گذشته با فرانسه و روسیه داشت.

کد مطلب 1205631

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