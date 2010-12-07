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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۵

450 مسجد آذربایجان غربی نیازمند بازسازی است

450 مسجد آذربایجان غربی نیازمند بازسازی است

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی با اشاره قدمت بالای برخی مساجد استان، گفت: در این راستا 450 باب مسجد نیازمند مرمت و بازسازی است.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام روح الله بیگی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این مساجد به علت قدمت زیاد و کم دوام بودن نیاز به مرمت و بازسازی دارند، بیان داشت: در راستای بهسازی و بازسازی مساجد استان علاوه بر اعتبارات دولتی، 70 درصد هزینه ها توسط افراد خیر و مومن تامین می شود.

وی در ادامه بیان داشت: امسال برای بازسازی مساجد استان 100 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده بود که 30 میلیارد ریال از این مقدار جذب و هزینه و مابقی تا پایان سال مالی جذب و هزینه می شود.

350 مسجد آذربایجان غربی آماده پذیرایی از عزاداران حسینی شد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود از مرمت و بازسازی 350 باب مسجد در سطح استان برای پذیرایی از عزاداران حسینی در ماه محرم خبر داد و اظهار داشت: 60 درصد از این مساجد در مناطق روستایی و مابقی در مناطق شهری استان واقع شده اند که با کمک خیرین و اعتبارات دولتی مرمت و بهسازی شده اند.

حجت الاسلام بیگی خاطر نشان کرد: در آذربایجان غربی سه هزار و 787 باب مسجد وجود دارد که 50 باب مسجد در دست احداث و 35 باب مسجد نیز پس از بهسازی و بازسازی آماده پذیرایی از عزاداران در ماه محرم شده است.

کد مطلب 1205632

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