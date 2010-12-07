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۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۸

جمع آوری سوابق تحصیلی 3 میلیون دانش آموز جهت کنکور/ با نفت ادغام شویم!

جمع آوری سوابق تحصیلی 3 میلیون دانش آموز جهت کنکور/ با نفت ادغام شویم!

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای جمع آوری سوابق تحصیلی دانش آموزان جهت شرکت در کنکور سراسری 90 گفت: آموزش و پرورش عملیات اجرایی جمع آوری سوابق تحصیلی را از شنبه در سراسر کشور آغاز کرده است.

حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه دوازدهمین جشنواره جوان خوارزمی در محل سالن اجلاس سران در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: سوابق تحصیلی 3 میلیون دانش آموز وارد سامانه ما می شود. این سوابق تحصیلی از سال 84 به بعد خواهد بود و در واقع در هر سال سوابق 500 هزار نفر محاسبه می شود که این موضوع برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش اتفاق می افتد.

وی افزود: این نرم افزار در اختیار وزارت علوم و سازمان سنجش قرار می گیرد.
 
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد تمامی دانش آموزان که از سال 84 به بعد دیپلم گرفته اند باید به مناطق آموزش و پرورش شهرهای خود مراجعه کند و دیپلم، کد ملی، شناسه، معدل سال سوم و نمرات سال سوم خود را تطبیق داده و تاییدیه بگیرند.
 
وی گفت: این تاییدیه برای همیشه به عنوان سابقه تحصیلی آنها باقی خواهد ماند.
 
حاجی بابایی در خصوص موضع این وزارتخانه درباره ادغام آن با سایر وزارتخانه ها یادآور شد: قانون مجلس می گوید دولت باید بررسی کند که کدام وزارتخانه با کدامیک از وزارتخانه ها ادغام شود.
 
وزیر آموزش و پرورش گفت: در این میان دیوار آموزش و پرورش پایین است و این در حالیست که خود وزارت آموزش و پرورش 51 درصد کارکنان دولت را تشکیل می دهد.
 
وی با بیان اینکه من مزاحی در این باره دارم گفت: با دوستان مزاحی کردم که اگر قرار باشد ادغامی صورت گیرد وزارت آموزش و پرورش را با وزارت نفت ادغام کنند تا مشکلات مالی آموزش و پرورش حل شود.
 
وی درباره نظر رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره ادغام وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم خاطرنشان کرد: ایشان نظر خود را داده است و به عنوان یک نماینده نظر داده و دیگران نیز می توانند نظر خودشان را بدهند.
 
حاجی بابایی تاکید کرد: ما نه موافقیم و نه مخالفیم. چرا که هنوز قانونی نوشته نشده است و معتقدم اگر قرار است این کار انجام شود آموزش و پرورش به دو وزارتخانه تقسیم شود.
کد مطلب 1205639

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