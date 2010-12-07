سئول در آبهای مورد مناقشه با پیونگ یانگ جزیره نظامی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "لی میونگ باک" امروز سه شنبه با اعلام این مطلب در ادامه گفت: کره شمالی در نزدیکی مرزآبی اقدام به ساخت دژهای نظامی کرده و ما برای مقابله با تحرکات پیونگ یانگ تصمیم به ساخت چند جزیره در آبهای مورد مناقشه را داریم.

رئیس جمهور کره جنوبی پس از آن سخنان را ایراد کرد که دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به سئول سفر کرده تا به کره جنوبی در مورد حمایت آمریکا از این کشور اطمینان بدهد.

به نوشته آسوشیتدپرس، در صورت ساخته شدن این جزایر، آنها ماهیت نظامی خواهند داشت و رئیس جمهور کره جنوبی هدف از ساخت جزیره در آبهای مورد مناقشه با کره جنوبی را تسهیل امر زندگی ساکنان این منطقه اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش با گذشت نزدیک دو هفته از درگیری نظامی دو کره در تاریخ 23 نوامبر ( 2 آذر )، سئول و پیونگ یانگ هنوز روابط پرتنشی را پشت سر می گذارند و در همین رابطه کره جنوبی هشدار داده که در صورت تکرار اقدامات متشابه از سوی کره شمالی اقدام به بمباران این کشور می کند.