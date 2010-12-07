به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اسماعیلی که در دهه 60 بازیگری سینما را شروع کرد سال هاست به عنوان تهیه‌کننده در سینما فعالیت می‌کند، "خاطره" فیلمی که او درباره مشکلات کودک آزاری و بحران‌های اجتماعی حاصل از آن تهیه‌ کرده این روزها روی پرده سینماها است.

*خبرگزاری مهرـ گروه فرهنگ و هنر: فیلم سینمایی "خاطره" پیش از این که اکران عمومی شود در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر روی پرده رفت، استقبال از فیلم چطور بود؟

-حبیب اسماعیلی تهیه‌کننده "خاطره": فیلم هم در سینماها زمان جشنواره و هم در چند فرهنگ سرا اکران شده و خوشبختانه هم دوستان سینمایی و هم مردم از آن راضی بوده‌اند.

*دلیل این استقبال از نظر شما چیست؟

- "خاطره" با نگاهی حرفه‌ای ساخته شده، بازیگران خوبی دارد و روایت آن درست پیش می‌رود. موضوع کودک آزاری را افراد جامعه لمس کرده و با آن آشنا هستند.

مهناز افشار و پژمان بازغی در نمایی از "خاطره"

*فکر می‌کنید این امتیازها به فروش "خاطره" کمک می‌کند؟

- من در این سال‌ها به این نتیجه رسیده‌ام که قواعد و مقررات در سینمای ایران چندان صدق نمی‌کند و نمی‌توان با پیش‌بینی‌هایی که درباره فرجام یک فیلم می‌شود به سرنوشت آن در اکران عمومی امیدوار کننده بود. "خاطره" امتیازهای جذب مخاطب را دارد اما باید دید می‌تواند در رقابت با دیگرها موفق شود یا مخاطبان گریزپای سینمای ایران به دیدن آن در سینماها می‌روند.

*از فصل اکران "خاطره" راضی هستید؟

- در ایام ماه محرم هستیم و ممکن است این موضوع روی فروش فیلم تاثیر بگذارد، اما قرارداد برای اکران "خاطره" را ثبت کرده بودیم و چاره‌ای جز نمایش عمومی "خاطره" نداشتیم می‌دانید که فضای سینمای ایران واوضاع اکران چندان مطلوب نیست و گاهی همین که می‌شود فرصت اکران پیدا کرد باید خوشحال باشیم.

*تبلیغات ویژه‌ای برای فیلم دارید؟

- در رسانه‌های مکتوب و تلویزیون آگهی داریم، در سطح شهر، مترو و تعدادی از مکان‌های پرتردد شهر بیلبورد نصب کرده‌ایم و امیدواریم مردم از اکران "خاطره" باخبر شوند.

*در شرایطی که فیلم‌های کمدی عامه پسند نمی‌فروشند و فیلم‌های فرهنگی هم مخاطب جدی ندارند، فکر می‌کنید "خاطره" چه موقعیتی پیدا می‌کند؟

- مردم از اکران فیلم‌های یکنواخت خسته شده‌اند. سینما نیاز به تنوع در نمایش دارد با اکران بیش از اندازه فیلم‌های کمدی تماشاگر را اشباع و او را از فیلم دیدن در سینما گریزان و فراری کرده‌ایم. "خاطره" با فیلم‌هایی که این ماهها اکران شده تفاوت دارد و این می‌تواند برای تماشاگر جذاب باشد.

قصه کمدی‌های عامه پسند شبیه هم است، بازیگرانش تکراری هستند و تماشاگر همه چیز را قبلا دیده، چه دلیلی دارد و هزینه کند به سینما برود. زمانی تولید فیلم در سینمای اکشن ترویج می‌شد، دوره‌ای فیلم‌های جوان‌پسند تولید می‌شد و حالا نوبت به کمدی رسیده، اما رواج این موج‌ها هرگز به نفع سینمای ایران نبوده است. فیلم‌ها باید متنوع باشند و سلیقه‌های مختلف مخاطبان را پوشش بدهند.

*"خاطره" قرار است چه مخاطبی را راضی کند؟

- "خاطره" به جریان بینابین تعلق دارد، موضوع کودک آزاری اتفاقی است که جامعه، خانواده‌ها و مسئولان با آن روبرو هستند، کافی است صفحه حوادث روزنامه‌ها را بخوانید، در این درام روانکاوانه به تاثیر نامطلوب و مخرب کودک آزاری اشاره می‌کنیم، این حرف‌ها را پیچیده نمی‌گوئیم، در قالبی می‌گوئیم که برای مخاطب شنیدنی باشد.

*به نظر شما "خاطره" چه امتیازی دارد؟

- بازیگران و عواملش حرفه‌ای هستند، خانم تهمینه میلانی مشاور کارگردان در این پروژه بوده، آقای میرفخرایی مدیر هنری فیلم بود و فیلم جذابیت بصری دارد.

*شما در این فیلم بازی هم کرده‌اید، بیشتر به بازیگری علاقه دارید یا دوست دارید پشت دوربین باشید؟

- اولین علاقه من بازیگری است، بعد به سمت تهیه‌کنندگی آمدم. اگر فقط علاقمند به کسب درآمد بودم تهیه‌کنندگی را تجربه می‌کردم اما من بازیگری را دوست دارم و تهیه‌کنندگی بیشتر منبعی برای کسب درآمد است.

*به کارگردانی فکر کرده‌اید؟

- اصلا. ترجیح می‌دهم در حوزه‌ای که تجربه دارم فعالیت کنم.

* چرا برای کارگردانی "خاطره" نادر طریقت را انتخاب کردید؟

- قصه "خاطره" را دوست داشتم، توانایی‌های نادر طریقت را می‌شناختم و احساس کردم او می‌تواند این قصه را به فیلم خوبی تبدیل کند.

فیلم سینمایی "خاطره" به کارگردانی نادر طریقت و بازی مهناز افشار، پژمان بازغی، پوریا پورسرخ، حبیب اسماعیلی، شمسی فضل‌الهی و... از چهارشنبه 10 آذراکران عمومی شده است.