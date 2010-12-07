وضعیت اعزام فضانورد ایرانی به فضا/ شناسایی الزامات زندگی در سفینه

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت اعزام فضانورد ایرانی به فضا گفت: گامهای اولیه این طرح برداشته شده و فاز مطالعاتی آن نیز در حد تعریف زیرسیستمها، زیر پروژه ها، برآورد اولیه هزینه ها و اینکه چه پروژه هایی در ابعاد مختلف برای تحقق این هدف باید شکل گیرد انجام شده که باید به شورایعالی فضایی ارائه شود.

وی با بیان اینکه در صورت تصویب این برنامه از سوی شورایعالی فضایی گامهای بعدی با سرعت بیشتری طی خواهد شد، خاطرنشان کرد: البته کار مطالعاتی این طرح کماکان در چند مرکز پژوهشی و دانشگاهها ادامه دارد.

تقی پور درباره این مطالعات به ابعاد مختلفی همچون پیش بینی آموزشهای لازم برای فضانوردان، انتخاب فضانورد و تربیت آنها اشاره کرد و به مهر گفت: این مراحل نیازمند زمان طولانی است. همچنین برای مطالعات پزشکی و شناسایی الزامات زندگی انسان در درون سفینه و فضا پروژه ای تعریف شده که مراحل مقدماتی آن در حال انجام است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه آغاز جدی پروژه و زیر پروژه های آن منوط به تصویب این طرح در شورایعالی فضایی است در مورد زمان اجرای پروژه اعزام فضانورد نیز به مهر گفت: برآورد اولیه اجرای این طرح 10 سال بوده که رئیس جمهوری خواستار کاهش این زمان به 5 تا 6 سال دیگر شده اند.

تقی پور در مورد اهداف اعزام فضانورد به فضا با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اهداف مختلفی را برای این پروژه مدنطر دارد گفت: اساسا فناوریهای فضایی به عنوان یک نقطه هدف فناورانه، محور توسعه بسیاری از فناوریها در کشور می توانند قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه فناوریهای مختلفی برای شکل گیری فناوری فضایی باید توسعه یابند به لزوم توسعه فناوری های الکترونیکی، هوافضا، مکانیک، متالوژی، فناوریهای مربوط به مهندسی سیستم و مدیریت پروژه اتشاره کرد و گفت: طبیعتا وقتی کشوری قادر است پروژه ای به این بزرگی را انجام دهد به این معنی است که از نظر نظامات مدیریتی، سازماندهی مراکز پژوهشی و تربیت نیروی انسانی به یک حدی از بلوغ و توانمندی رسیده است.