به گزارش خبرگزاری مهر، در چند هفته اخیر و پس از انتشار اخبار و مکاتبات محرمانه چند سفارتخانه آمریکا در سایت اینترنتی ویکی لیکس چندین سناریو برای این رویداد از سوی تحلیلگران و کارشناسان رسانه ای مطرح شده است.

یکی از شایع ترین این سناریوها این است که احتمالاً خود دولت آمریکا در پس این رویداد قرار دارد. گرچه این سناریو طرفداران بسیاری در جهان دارد، اما برخی دیگر آگاهان به مسائل روز بر این باورند که احتمال اینکه واشنگتن خود دست به انتشار چنین اطلاعاتی بزند بعید است. نوام چامسکی کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از این طیف از افراد می باشد.

وی در پاسخ به این پرسش مهر که اطلاعات منتشر شده در ویکی لیکس از چه درجه اهمیتی برای آمریکا برخوردار بوده می گوید: انتشار این اطلاعات سبب شرمساری دولت آمریکا شده و این نگرانی را به وجود آورده که اگر اطلاعات بیشتری منتشر شود، مذاکرات محرمانه با رهبران خارجی در معرض خطر قرار می گیرد.

چامسکی همچنین در ادامه می گوید: اگر مفسرین اقدام به تفسیر و افشای دروغ ها، فریب ها و رفتارهای بسیار بد دولت [ آمریکا] کنند این مسئله موجب شرمساری زیادی می شود، اما به هر حال این اتفاقات در حال رخ دادن است.

وی احتمال حضور آمریکا در این برنامه را رد می کند و می گوید: این که گفته می شود ممکن است واشنگتن در پس این ماجرا باشد "کاملاً بعید" است.

این استاد دانشگاه در آمریکا همچنین معتقد است که افکار عمومی از افشای این اسناد بیشترین بهره را می برد.